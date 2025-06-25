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Вдохновлённое Disco Elysium мистическое приключение Pera Coda отправит исследовать сюрреалистический Стамбул и глубины собственной психики

Турецкий разработчик Elyzio и принадлежащая ему студия Falan анонсировали Pera Coda — изометрическое мистическое приключение, вдохновлённое Disco Elysium, Outer Wilds и Twelve Minutes.

Источник изображений: Elyzio

Источник изображений: Elyzio

События Pera Coda развернутся на извилистых улочках исторического района Пера в Стамбуле — сюрреалистическом переосмыслении одного из старейших городов мира.

Игра рассказывает о Денизае — адвокате, который застрял у себя в подсознании. В этой петле между жизнью и смертью герой столкнётся с воспоминаниями, сожалениями и отношениями, которые его сформировали.

Скриншоты
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С точки зрения геймплея Pera Coda предложит принимать значимые решения, участвовать в диалогах с выбором реплик и разгадывать многослойные головоломки, связанные с окружением.

Обещают насыщенный и глубоко психологичный сюжет, элементы неонуарного повествования, сюрреалистичную графику, доступный и интуитивный геймплей, а также перевод на русский язык.

«Стамбул становится одновременно сценой и зеркалом, где Восток встречается с Западом, хаос с порядком, а каждый район отражает осколок вашего расколотого я», — заявил художественный руководитель проекта Ахмет Казанджи (Ahmet Kazanci).

Pera Coda создаётся для ПК (Steam) и неназванных консолей. Сроков выхода нет — зато есть анонсирующий трейлер (ролик прикреплён выше), который позволяет оценить отрывки геймплея и визуальный стиль игры.

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Теги: pera coda, falan, elyzio, приключение
pera coda, falan, elyzio, приключение
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