Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету и сфотографировал её

После трёх лет астрономических исследований космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) обнаружил свою первую новую планету. Эта экзопланета в созвездии Антила, получившая обозначение TWA 7b, обладает самой низкой массой среди всех подобных планет, визуально наблюдаемых за пределами Солнечной системы.

TWA 7b была обнаружена в кольцах обломков, окружающих молодую маломассивную звезду CE Antilae (TWA 7) в созвездии Антила. CE Antilae расположена примерно в 111 световых годах от Земли. Её возраст оценивается всего в несколько миллионов лет. Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет, причём оно относится к «средневозрастным» звёздам. Предполагаемая масса TWA 7b — примерно треть от массы Юпитера, то есть в 100 раз больше массы Земли.

CE Antilae, открытая в 1999 году, представляет большой интерес для астрономов, поскольку она направлена полюсом к Земле. Поэтому кольцо обломков (протопланетный диск), окружающее CE Antliae, своей плоскостью обращено к Земле, обеспечивая превосходный ракурс для астрономических наблюдений. Это позволило учёным увидеть протопланеты — «зародыши» полноценных планет, ещё только набирающие массу, притягивая к себе соседние обломки.

Протопланетный диск CE Antilae разделён на три отдельных кольца. При съёмке самого узкого из них «Джеймс Уэбб» обнаружил источник инфракрасного излучения, который, по мнению астрономов, скорее всего является молодой экзопланетой. Позже компьютерное моделирование подтвердило это предположение.

JWST — идеальный инструмент для обнаружения молодых маломассивных планет, таких как TWA 7b, испускающих инфракрасное излучение, к которому наиболее чувствителен этот космический телескоп стоимостью $10 млрд. Прямая съёмка этих планет затруднена из-за свечения родительских звёзд. Благодаря коронографу, блокирующему это сияние, «Джеймсу Уэббу» удаётся обнаруживать слабое инфракрасное излучение экзопланет. Это вселяет надежду, что в дальнейшем мощный космический телескоп откроет другие подобные или даже более лёгкие экзопланеты. Материалы исследования были опубликованы в журнале Nature.