Telegram обвинили в пособничестве криптомошенникам — чёрный рынок быстро возродился после волны блокировок

Месяц назад крупнейшие мошеннические криптовалютные рынки были заблокированы благодаря активному сотрудничеству исследователей криптопреступности и администрации мессенджера Telegram. Казалось, что криминальная онлайн-индустрия обезглавлена, но всего через пару недель дельцы чёрного рынка перестроились и восстановили свой преступный бизнес на платформе Telegram.

Компания Elliptic опубликовала новый отчёт, показывающий, как индустрия китайских чёрных рынков на базе Telegram восстановилась после блокировки крупнейших из них, известных как Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. До блокировки они совершили незаконные транзакции на $35 млрд. Elliptic обнаружила, что другие более мелкие чёрные рынки выросли и почти полностью заполнили создавшийся вакуум. В частности, Tudou Guarantee, частично принадлежащий Huione Group, материнской компании ныне несуществующего Haowang Guarantee, увеличился более чем вдвое, снова позволив мошенникам получать миллиарды долларов незаконного дохода.

По подсчётам Elliptic, на канале сейчас зарегистрированы 289 тысяч пользователей, что близко к аудитории, которая была у Haowang Guarantee на момент его блокировки. Tudou проводит криптовалютные платежи на $15 млн в день, что близко к $16,4 млн ежедневного оборота Haowang. Xinbi Guarantee также перезапустился на новых каналах и вернул практически всех своих пользователей, утверждает Elliptic.

«Telegram удалил каналы и заблокировал связанные с ними имена пользователей. Но было ясно, что эти люди просто так не сдадутся, что они перейдут на другие торговые площадки, — говорит соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson). — Эти мошенники причинили страдания миллионам жертв по всему миру, украв миллиарды долларов. Если эти рынки не будут активно преследоваться, они продолжат процветать».

Тем не менее, по словам Elliptic, Telegram не удалил ни один из обнаруженных исследователями новых аккаунтов, связанных с черными рынками. Представитель Telegram так обосновал это решение: «Рассматриваемые каналы в основном связаны с пользователями из Китая, где жёсткий контроль за движением капитала часто не оставляет гражданам иного выбора, кроме как искать альтернативные пути для перемещения средств за границу. Мы оцениваем каждый конкретный случай и категорически отвергаем общие запреты, особенно когда пользователи пытаются обойти жёсткие ограничения, налагаемые авторитарными режимами. Мы по-прежнему непоколебимы в своей приверженности защите конфиденциальности пользователей и основных свобод, включая право на финансовую независимость».

Робинсон категорически не согласен с этим заявлением. «Мы изучаем эти рынки уже почти два года, и они не помогают людям достичь финансовой независимости, — говорит он. — Это торговые площадки, которые в первую очередь способствуют отмыванию денег, полученных от мошенничества и другой незаконной деятельности».

К обвинениям Робинсона присоединилась экс-прокурор Эрин Уэст (Erin West), глава некоммерческой организации Operation Shamrock, занимающейся пресечением незаконных операций с криптовалютами. «Это плохие парни, которые позволяют плохим парням вести бизнес на своей платформе, — утверждает она. — У них есть возможность закрыть мошенническую экономику. Вместо этого они обеспечивают площадку онлайн-объявлений для криптомошенников».

Кажущийся непоследовательным подход Telegram к запрету чёрных рынков криптовалютных мошенничеств может быть связан не столько с его принципами «финансовой автономии», сколько с попыткой не конфликтовать с правительством США, утверждает сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета Джейкоб Симс (Jacob Sims). В начале мая на решение о блокировке криминальных рынков в Telegram могло повлиять решение Министерства финансов США о включении Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee в список известных операторов по отмыванию денег.

Симс считает, что может потребоваться ещё один аналогичный шаг на уровне правительства США, чтобы заставить Telegram снова действовать: «У технологических компаний нет реальной юридической ответственности за то, что происходит на их платформе, если только правоохранительные органы не привлекут их внимание к конкретному делу. И поэтому, пока это не изменится, я просто не знаю, какой у них стимул проявлять инициативу».