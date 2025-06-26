Глава МТС похвалилась запуском первой российской базовой станции 5G, но до полноценных сетей ещё далеко

МТС («Мобильные ТелеСистемы») запустила базовую станцию 5G, которую уже можно тестировать, сообщил ресурс РБК со ссылкой на заявление гендиректора телекоммуникационной компании Инессы Галактионовой. По её словам, это первая российская базовая станция 5G.

Глава МТС отметила, что технология 5G предоставляет абсолютно новые возможности развития B2B-продуктов. «Есть ряд вещей, которые ты не можешь сделать на LTE: роботизация, промышленная автоматизация, видеонаблюдение, “умная” логистика», — сообщила Галактионова, также отметив, что существующие каналы просто не могут обеспечить возможность передачи таких объёмов данных, как в сетях 5G.

Глава МТС выразила мнение, что, несмотря на то, что в России по ряду объективных причин «затянули с внедрением 5G», российские компании смогут «сделать развёртывание 5G-сетей значительно лучше, чем во многих странах», как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения финансовой эффективности.

Галактионова подчеркнула, что самым важным для запуска 5G являются радиочастоты. «Золотым диапазоном» является 3,4–3,8 ГГц — на нём работает самое большое количество пользовательских устройств. «Только его использование позволяет обеспечивать операторам нужную экономику», — отметила глава МТС.

По её словам, в перспективе ближайших двух лет в России может быть принято решение по данному диапазону. Тогда же начнётся полномасштабное развёртывание сетей 5G, и россияне смогут воспользоваться соответствующими услугами.