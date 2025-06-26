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Пример Game Pass не заразителен: Sony не станет добавлять свои игры в PS Plus на релизе, потому что всё и так «очень хорошо»

Сервис Game Pass регулярно радует своих абонентов новыми громкими релизами от внутренних студий Microsoft, тогда как руководство Sony Interactive Entertainment избрало для подписки PlayStation Plus иной путь.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: PlayStation

Напомним, Sony не добавляет эксклюзивы от своих студий в PS Plus на релизе. Летом 2023 года компания выразила уверенность в выбранной стратегии и заверила, что не планирует менять курс.

Как стало известно, за прошедшие два года позиция японского платформодержателя в вопросе не изменилась. Об этом сообщил вице-президент по глобальным сервисам PlayStation Ник Магуайр (Nick Maguire) в интервью Game File.

Высокооценённая инди-головоломка Blue Prince попала в PS Plus на релизе (источник изображения: Raw Fury)

Высокооценённая инди-головоломка Blue Prince попала в PS Plus на релизе (источник изображения: Raw Fury)

По словам Магуайра, за год Sony выискивает четыре или пять инди-игр для выпуска в PS Plus на релизе, чтобы дополнить предложение по проектам от внутренних студий — они попадают в подписку через 12, 18 и больше месяцев после премьеры.

Магуайр подчеркнул, что текущий баланс «для нас работает очень хорошо на всей платформе». В настоящее время компания не рассматривает возможность добавления своих игр в PS Plus одновременно с релизом.

Спас бы релиз в PS Plus провальный шутер Concord, Магуайр отвечать отказался (источник изображения: PlayStation)

Помог бы релиз в PS Plus провальному шутеру Concord, Магуайр отвечать отказался (источник изображения: PlayStation)

«Всегда найдётся подходящий момент для добавления игры в "Плюс". Например, когда она готова найти новую аудиторию, фанатов или уголки нашей платформы, до которых ещё не дотянулась», — уверен Магуайр.

PS Plus начал работу 29 июня 2010 года, и ближайший месяц PlayStation планирует отмечать предстоящее 15-летие. Накануне компания также представила июльскую линейку для подписчиков базового тарифа сервиса.

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Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
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