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Роботакси Tesla провалили старт испытаний в Техасе — автопилот систематически нарушает ПДД

Начатые в минувшее воскресенье публичные испытания сервиса роботакси Tesla в Остине, штат Техас, показали достаточно высокий уровень ошибочных действий автопилота. Это при том, что к испытанию был допущен ограниченный круг блогеров, отобранных компанией. На сегодняшний день на видео зафиксировано минимум 11 грубых ошибок автопилота. В реальности ситуация может быть хуже, что также заставило регуляторов и власти города обратиться к Tesla за разъяснениями.

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Источник изображения: electrek.co

«Это ужасно быстро для появления такого количества видео с нестабильным и плохим вождением [роботакси], — сказал Филип Купман (Philip Koopman), профессор компьютерной инженерии Университета Карнеги-Меллон и эксперт по автономным технологиям. — Я не ожидал, что в первый же день будет так много видеороликов о проблемном вождении». При этом на дороги в ограниченном районе города вышли всего от 10 до 20 роботакси, что означает наличие проблем с вождением практически у всего участвующего в испытаниях автопарка Tesla.

Подборка видео выявила такие вещи, как выезд на встречную полосу движения, внезапное торможение, хаотичная реакция на проблесковые маячки полицейских машин, превышение скорости, выезд на бордюр и высадка пассажира посреди многополосной дороги или на перекрёстке. Ситуацию вовремя спасали ассистенты (операторы) присутствующие в салоне рядом с пустующим креслом водителя. Они либо указывали автопилоту, что делать дальше, либо давали команду на экстренную остановку (съезд на обочину).

Представитель города Остин заявил, что официальные лица осведомлены о проблемах Tesla по сообщениям в социальных сетях. Поэтому они реагируют на потенциальную опасность и взаимодействуют с компанией для её устранения. Регулятор в лице NHTSA (Национальное управление по безопасности дорожного движения) также запросил соответствующую информацию и комментарии Tesla.

Для компании, как ранее неоднократно заявлял её главный исполнительный директор — Илон Маск (Elon Musk) — финансовое будущее Tesla неразрывно связано с технологией автономного вождения. Это тем более важно сейчас, когда продажи Tesla снижаются. Он сказал, что Tesla запустит сервис в других городах США позже в этом году, и предсказал, что «миллионы Tesla» будут работать «полностью автономно» ко второй половине 2026 года.

Первые дни эксплуатации роботакси показали, что полностью автономное вождение для Tesla — это явно не вопрос ближайшего времени. Аналогичный сервис Cruise компании General Motors был закрыт после инцидента с пешеходом, детали которого компания пыталась скрыть. Пока неплохое развитие в США демонстрирует исключительно сервис роботакси Alphabet Waymo (Google). Он уже работает в нескольких городах США и получил положительные отзывы граждан.

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Теги: роботакси, tesla, аварии
роботакси, tesla, аварии
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