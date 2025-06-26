Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с камерой Zeiss для поколения Z

Компания Vivo представила смартфон X200 FE, который пополнил серию флагманских моделей X200. Как сообщает компания, новый смартфон создан для пользователей поколения Z, которые ценят индивидуальность, креативность и всестороннюю производительность устройства.

Vivo X200 FE оснащён компактным 6,31-дюймовым плоским LTPO-дисплеем с разрешением 1.5K (2640×1216 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает технологию Zeiss Master Color Display, обеспечивающую насыщенные и реалистичные цвета с высокой чёткостью. Яркость в режиме HBM достигает 1800 кд/м², а также поддерживается ШИМ-регулировка яркости с частотой 2160 Гц. Экран получил сертификат SGS Low Blue Light, подтверждающий безопасность для зрения и комфортное использование в течение длительного времени.

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 Гбайт, а встроенный накопитель — 256 или 512 Гбайт.

Система камер, разработанная совместно с фирмой Zeiss, включает основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX921 VCS Bionic размером 1/1,49 дюйма и оптикой с диафрагмой f/1,88, а также оптической стабилизацией изображения. Её дополняется 50-мегапиксельная телефотокамера с сенсором Sony IMX882 (оптический формат 1/2 дюйма), диафрагмой 1/1,88 и 100-кратным зумом, а также 8-мегапиксельная широкоугольная камера. Для съёмки селфи предусмотрена 50-мегапиксельная камера.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также прошло сертификацию SGS Triple Protection, подтверждающую его надёжность и долговечность.

Vivo X200 FE работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15. Интеллектуальные функции, включая Google Gemini Assistant, AI Captions, Circle to Search, Live Text и AI Screen Translation, упрощают взаимодействие с контентом, перевод, изучение и поиск информации в реальном времени.

Толщина корпуса составляет 7,99 мм, вес — 186 г. Смартфон доступен в четырёх цветах: жёлтый (Yellow Glow), чёрный (Black Luxe), синий (Blue Breeze) и розовый (Pink Vibe).