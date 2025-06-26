Легендарный сценарист Крис Авеллон присоединился к работе над амбициозной фэнтезийной RPG про борьбу с тоталитарным режимом

Как сообщает портал Eurogamer, легендарный сценарист и гейм-дизайнер Крис Авеллон (Chris Avellone) нашёл себе работу в новой студии выходца из французской Quantic Dream (Detroit: Become Human, Star Wars Eclipse).

Речь идёт о студии Republic Games, основанной при поддержке Krafton ведущим сценаристом Star Wars Eclipse и Detroit: Become Human Адамом Уильямсом (Adam Williams) после его ухода из Quantic Dream в 2024 году.

Авеллон присоединился к работе над дебютным проектом Republic Games — мрачной и взрослой фэнтезийной ролевой игрой, которая должна объединить дизайн RPG золотого века c интерактивным повествованием нового уровня.

По словам Уильямса, амбициозная RPG предложит насыщенную и интересную историю про восстание против тоталитарного режима. Игрок сможет присоединиться к разным фракциям и выстроить свой путь героя (или антигероя).

Обещают множество значимых решений, развилок и концовок, элементы сверхъестественного и мифологии, редактор персонажа, союзников для присоединения к отряду, романтические отношения и боевую систему.

За три десятка лет в индустрии Авеллон успел поработать над Fallout 2 (дизайнер), Planescape: Torment (ведущий сценарист и дизайнер), Neverwinter Nights 2 (старший дизайнер), Fallout: New Vegas (сценарист) и многими другими играми.

Имидж Авеллона серьёзно пострадал после скандала в 2020 году, когда его обвинили в сексуальных домогательствах. На суде в 2023-м разработчик доказал свою невиновность, однако удар по репутации уже был нанесён.