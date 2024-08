Star Wars Eclipse от создателей Detroit: Become Human лишилась ведущего сценариста, а релиза на горизонте всё нет

Нелинейный приключенческий экшен Star Wars Eclipse от французской Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human), не показывавшийся на публике с самого анонса, потерял важного участника разработки.

Как подметил портал The Gamer, о решении покинуть Quantic Dream и оставить далёкую-далёкую галактику позади на днях в своём профиле LinkedIn объявил ведущий сценарист Star Wars Eclipse и Detroit: Become Human Адам Уильямс (Adam Williams).

Уильямс присоединился к Quantic Dream в 2015 году и после почти 10 лет работы на французскую студию уходит, чтобы основать собственную — она трудится над «чем-то очень инновационным, особенным и пока что секретным».

Хотя «перекрашенной Detroit: Become Human» новая игра стать не должна, Star Wars Eclipse создаётся с упором на сюжет, поэтому уход столь важного сотрудника, отвечавшего за этот аспект, наверняка не пройдёт бесследно.

Как сильно повлияет потеря Уильямса на Star Wars Eclipse, неясно — игра в разработке уже несколько лет, однако релиза на горизонте всё равно не видно. Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) утверждал, что игра выйдет не раньше 2026 года.

События Star Wars Eclipse развернутся в эпоху Расцвета Республики — золотого века джедаев, за сотни лет до Энакина Скайуокера. По слухам, в игре появятся новая империя и раса, а главным героем станет некий неизвестный персонаж.

Star Wars Eclipse была анонсирована в декабре 2021 года на церемонии The Game Awards и до сих пор не удостоилась ни одной новой презентации. Прошлой осенью Quantic Dream подтвердила, что игра всё ещё жива.