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Xiaomi представила Redmi K80 Ultra: самый мощный MediaTek, батарея на 7410 мА·ч и лишь двойная камера — от $360

Xiaomi официально представила новый флагманский смартфон Redmi K80 Ultra, который сочетает в себе высочайшую производительность, передовой дисплей и элегантный дизайн. Кроме того, новинка может похвастаться высококлассной аудиосистемой.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Redmi K80 Ultra оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K (2772 × 1280 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Яркость достигает впечатляющих 3200 кд/м², поддерживаются технологии HDR10+ и Dolby Vision, а за комфорт для глаз отвечает ШИМ-затемнение с частотой 2560 Гц, что обеспечивает картинку без мерцания.

В основе устройства — мощный чип MediaTek Dimensity 9400+, выполненный по 3-нм техпроцессу. Xiaomi заявляет, что аппарат набирает более 3,2 млн баллов в AnTuTu, что делает его одним из самых производительных смартфонов. Для охлаждения применяется фирменная система 3D Ice Cycle с испарительной камерой площадью 6500 мм². Смартфон оснащён 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Тбайт флеш-памяти стандарта UFS 4.1.

Отдельного внимания заслуживает графический сопроцессор Discrete Graphics D2, обеспечивающий качественное масштабирование изображения и стабильные 144 кадра в секунду в играх. Акустика представлена симметричными коаксиальными динамиками высокого класса и вибромотором нового поколения с замкнутым контуром управления — такой технологии ранее не было в устройствах Redmi, подчёркивает производитель.

А вот по части камер Redmi K80 Ultra не слишком впечатляет. Основная камера двойная: главный модуль — 50-Мп сенсор OV Light Fusion 800 формата 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией изображения, а также 8-Мп широкоугольный модуль. Фронтальная камера на 20 Мп поддерживает видеосъёмку в 1080p при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор ёмкостью 7410 мА·ч выполнен с добавлением кремния (10 %), что позволило достичь высокой плотности энергии — 827 Вт·ч/л. Быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд, несмотря на внушительную ёмкость батареи. Беспроводной зарядки не предусмотрено. Смартфон также получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и модуль NFC.

Redmi K80 Ultra работает под управлением HyperOS 2 на базе Android 15 и доступен в четырёх цветах: сером, белом, зелёном и синем. В Китае стоимость новинки стартует от 2599 юаней (примерно $360) за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ. Максимальная конфигурация — 16 Гбайт + 1 Тбайт — оценена в 3799 юаней (около $530).

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Теги: xiaomi, redmi, смартфон, mediatek
xiaomi, redmi, смартфон, mediatek
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