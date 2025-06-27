Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 поступил в продажу в России по цене от 4290 рублей

В России начались продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10, отличающегося автономностью до 21 дня и широким набором функций для занятий спортом и поддержки активного образа жизни.

Xiaomi Smart Band 10 оснащён более крупным по сравнению с предшественником AMOLED-дисплеем с диагональю 1,72 дюйма, частотой обновления 60 Гц и плотностью 326 пикселей на дюйм (PPI). Яркость экрана достигает 1500 кд/м² (HBM). Дисплей обрамляют тонкие рамки шириной 2 мм, благодаря чему соотношение площади экрана к поверхности корпуса составляет 73 %.

Устройство предлагает более 150 режимов активности, включая автоматическое распознавание шести из них, а также расширенные показатели, такие как максимальное потребление кислорода (VO₂ max), уровень нагрузки и время восстановления.

Обновлённый режим «Плавание» поддерживает отслеживание ЧСС в реальном времени и обеспечивает точность подсчёта кругов до 96 % благодаря 9-осевому датчику. Уровень водонепроницаемости устройства — 5 ATM.

Xiaomi Smart Band 10 обеспечивает круглосуточный мониторинг ЧСС, уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса. Функция трансляции пульса по Bluetooth позволяет передавать данные в реальном времени на совместимые устройства, такие как беговые дорожки и фитнес-приложения.

Для восстановления и качественного отдыха фитнес-браслет предлагает расширенный мониторинг сна — теперь с оценкой его эффективности и отображением фаз, что даёт более полное представление о качестве сна. На основе собранных данных устройство предлагает персонализированные рекомендации, помогая выработать здоровые привычки.

Xiaomi Smart Band 10 подключается к смартфонам, планшетам и наушникам Xiaomi с поддержкой системы Xiaomi HyperOS через Xiaomi Smart Hub, позволяя управлять подключёнными устройствами прямо с экрана браслета.

Аккумулятор ёмкостью 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы в обычном режиме или до 9 дней с включённой функцией Always-On Display (AOD). Полная зарядка занимает около часа.

Xiaomi Smart Band 10 доступен в чёрном, серебристом и розовом цветах по рекомендованной розничной цене 4290 рублей. Также предлагается керамическая версия фитнес-браслета в белом цвете по цене 5990 рублей.