МТС назвала самые популярные смартфоны среди россиян — лидирует бюджетный Xiaomi

Цифровая экосистема МТС провела анализ российского рынка смартфонов за первое полугодие 2025 года. С января по июнь россияне приобрели 11,2 млн устройств на общую сумму 275 млрд рублей. В количественном выражении лидером рынка стал Xiaomi Redmi 14C, на него пришлось 2,5 % от всех продаж. Рублём покупатели проголосовали за iPhone 16 Pro Max, потратив на приобретение этих смартфонов 12,65 млрд рублей, что составило 4,6 % от всей суммы.

В топ-5 рейтинга смартфонов в количественном выражении также вошли Xiaomi Redmi A3X (2,3 %), Realme Note 60X (2,3 %), Xiaomi Redmi A3 (1,9 %) и Realme Note 60 (1,8 %). В денежном выражении, помимо iPhone 16 Pro Max, весь подиум и подступы к нему заняты моделями Apple – iPhone 16 Pro (3 %), iPhone 16 (2,5 %), iPhone 15 (2,4 %) и iPhone 13 (2,1 %). Средняя стоимость смартфона увеличилась по сравнению с первым полугодием 2024 года на 2 % и составила 25,1 тысяч рублей.

Абсолютными лидерами по объёмам продаж стали китайские производители — их смартфоны заняли 81 % рынка в штуках и 52 % — в денежном выражении. По количеству проданных устройств лидирует Xiaomi.

Пять самых популярных смартфонов в 1 полугодии 2025 года по количеству проданных устройств:

Xiaomi – 22 %; Realme – 14 %; Tecno – 13 %; Samsung – 11 %; Apple – 8 %.

Лидеры продаж в 1 полугодии 2025 года в денежном выражении: