Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому

После небольшой паузы Google вернулась к развёртыванию функции Ask Photos на базе искусственного интеллекта, которая позволяет осуществлять поиск по содержимому снимков. Разработчики не только расширили доступность этого ИИ-инструмента, но и внесли ряд улучшений в его работу.

Функция Ask Photos задействует ИИ-помощника Gemini, чтобы пользователь мог находить фотографии на основе их содержимого. Ранее в этом месяце Google приостановила развёртывание функции, а представитель компании заявил, что Ask Photos «не соответствует требованиям с точки зрения скорости обработки запросов, качества и удобства использования».

Позднее Google сообщила, что компания услышала отзывы пользователей, в том числе касательно того, что ИИ-функция поиска по содержимому фото должна работать быстрее, отвечая на простые запросы, такие как «пляж» или «животные». Теперь функция моментально выдаёт результаты поиска на простые запросы, тогда как Gemini продолжает работать в фоновом режиме, чтобы находить больше соответствующих запросу снимков. В дополнение к этому Google сообщила, что Ask Photos выходит за рамки раннего доступа и становится доступна большему количеству пользователей в США.