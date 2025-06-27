Взрыв забросил обломки Starship в Мексику — местные начали сдавать в цветмет

Аномалия при заправке корабля Starship 19 июня «мгновенно разобрала» его на множество частей, заметная часть которых долетела до соседней Мексики. Компания безуспешно пытается вернуть обломки назад в США, заявляя о правах собственности на них. Но дело не только в дипломатических трениях с властями соседней страны — неустановленные лица начали собирать фрагменты ракеты для собственных целей, например, чтобы сдать металл в пункт приёма.

Корабль Starship в версии прототипа Ship 37 взорвался перед началом статических огневых испытаний двигателей. Его готовили к десятому испытательному полёту, который должен был состояться в конце этого месяца. Примерно через 30 минут после начала заправки корабля в его носовой части, где расположены баки с топливом, произошёл мощный взрыв. Этот и следующий за ним взрывы разметали обломки по обширной территории. Поскольку до мексиканского штата Тамаулипас всего около пяти километров, крупные фрагменты долетели и до его территории.

Компания SpaceX официально обратилась к мексиканским властям с предложением бесплатно собрать обломки и очистить местность. Пока правительство раздумывает, SpaceX столкнулась с расхищением частей корабля. Для компании они не представляют материальной ценности, но важны как объекты для изучения причин катастрофы. Для местных жителей же корпус и внутренности ракеты — возможность заработать на сувенирах или сдаче цветных металлов.

«Несмотря на попытки SpaceX вернуть обломки, связанные с аномалиями, которые были и остаются материальной собственностью компании, этим попыткам препятствовали неустановленные лица, вторгшиеся на частную территорию, — говорится в заявлении SpaceX в социальной сети X. — Мы обратились за помощью к местным и федеральным властям Мексики».

Центральные власти Мексики восприняли произошедшее совершенно иначе. Президент Клаудия Шейнбаум (Claudia Sheinbaum) в среду заявила, что её администрация начнёт расследование последствий запуска ракеты для безопасности и окружающей среды, особенно в штате Тамаулипас.

Проводится общая проверка, чтобы определить, какие международные нормы могли быть нарушены. «С этого момента мы начинаем процесс, потому что загрязнение действительно имеет место», — заявила Шейнбаум на утренней пресс-конференции. Возвращение обломков, по всей видимости, станет возможным лишь после дипломатического согласования. Но к тому времени возвращать, возможно, уже будет нечего.