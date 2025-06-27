Ущерб российскому бизнесу от DDoS-атак утроился в 2025 году, и это не предел

На полях ПМЭФ-2025 зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил, что в 2025 году ущерб российским компаниям от DDoS-атак увеличился в три или даже более раз. Это произошло на фоне снижения за год общего количества атак. Но они стали значительно сложнее, что в итоге вылилось в большие потери. Российские компании плохо готовятся противостоять зловредному воздействию, что требует системного подхода.

«Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза», — сказал Кузнецов в интервью изданию «РИА Новости».

«И всё это связано с недостаточным уровнем киберзащиты», — заключил топ-менеджер. Он напомнил, что в этом году были десятки случаев, когда злоумышленники атаковали федеральные органы исполнительной власти и ряд крупнейших компаний. О росте атак на российские организации сообщают также другие эксперты в области киберзащиты. Это явление начало набирать обороты уже с самого начала года.

Отдельную тревогу вызывает неудержимый рост центров обработки данных, которые открывают доступ к искусственному интеллекту. Эти ресурсы наверняка можно использовать для гиператаки на тот или иной сервис или государственную структуру. Пока Cloudflare с коллегами по цеху справляются с гиператаками, но в будущем всё может измениться. Учитывают ли это специалисты или нет, покажет только время. А пока в России предложен проект по тюремному заключению для совершивших DDoS-атаку. Тоже вариант.