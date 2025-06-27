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Google выпустила приложение Doppl для виртуальной примерки нарядов

Компания Google объявила о запуске нового экспериментального приложения Doppl, которое использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта для визуализации того, как на пользователе может смотреться та или иная одежда. На данный момент Doppl могут опробовать пользователи устройств с iOS и Android в США.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Приложение Doppl разработано для того, чтобы люди могли примерять наряды на цифровую версию себя. Для этого необходимо загрузить в приложение свою фотографию в полный рост. После этого можно использовать фотографии или скриншоты одежды, чтобы оценить, как она будет смотреться. Это может быть одежда из какого-то онлайн-магазина, со страницы социальной сети или какого-то другого места.

Как только пользователь выберет наряд, который хочет визуализировать, Doppl сгенерирует изображение того, как он будет смотреться в этой одежде. При необходимости приложение может преобразовать изображение в небольшое видео, чтобы можно было лучше оценить свой внешний вид в выбранной одежде. Поддерживается функция сохранения образов, а также возможность повторного просмотра ранее сгенерированных образов.

Согласно имеющимся данным, основой нового приложения стали ИИ-технологии, которые недавно стали частью платформы Google Shopping и позволяют пользователям виртуально примерять одежду. Реализация этих функций в отдельном приложении упростит доступ к инструменту виртуальной примерки нарядов, а также позволит пользователям изучить свой стиль в интерактивной форме.

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Теги: doppl, google, искусственный интеллект
doppl, google, искусственный интеллект
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