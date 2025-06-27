Хакеры могут захватить тысячи серверов — в популярном контроллере для удалённого управления найдена критическая уязвимость

Обнаружена уязвимость, которая может дать злоумышленникам полный контроль над тысячами серверов, многие из которых выполняют критически важные задачи. Уязвимость CVE-2024-54085 обнаружена в популярном контроллере AMI MegaRAC, который позволяет удалённо получать доступ к большим паркам серверных машин. Уязвимости присвоен рейтинг опасности 10 из возможных 10.

AMI MegaRAC — это микроконтроллер на основе архитектуры BMC (baseboard management controller — «контроллер управления основной платой»). Администраторы используют BMC для удалённой переустановки операционных систем, установки или настройки приложений и внесения изменений в конфигурацию. Успешный взлом одного BMC может быть использован для перехода во внутренние сети и взлома всех остальных BMC.

Уязвимость CVE-2024-54085 позволяет злоумышленнику обходить аутентификацию, выполняя простой веб-запрос к уязвимому устройству BMC по HTTP. Уязвимость была обнаружена в марте компанией компьютерной безопасности Eclypsium. Раскрытие информации об уязвимости включало код эксплойта, позволяющий хакеру удалённо создать учётную запись администратора без прохождения аутентификации. На момент раскрытия сообщений об активной эксплуатации уязвимости не поступало.

Исследователи Eclypsium предоставили список основных угроз:

Внедрение вредоносного кода непосредственно в прошивку BMC.

Обход защиты конечной точки, журналирования и большинства традиционных инструментов безопасности.

Возможность удалённого включения, выключения, перезагрузки и переустановки образа сервера, независимо от состояния основной ОС.

Похищение учётных данных, включая использующиеся для удалённого управления.

Доступ к системной памяти и сетевым интерфейсам для перехвата конфиденциальные данных.

Повреждение прошивки, вызывающее отказ сервера.

По данным Eclypsium, линейка уязвимых устройств AMI MegaRAC использует интерфейс, известный как Redfish. Среди производителей серверов, оказавшихся под угрозой — AMD, Ampere Computing, ASRock, ARM, Fujitsu, Gigabyte, Huawei, Nvidia, Supermicro и Qualcomm. Некоторые из этих поставщиков уже выпустили исправления для своих устройств.

Учитывая возможный ущерб от эксплуатации злоумышленниками уязвимости CVE-2024-54085, администраторам следует проверить все BMC в своих парках, а в случае сомнений — проконсультироваться с производителем оборудования.