Сегодня 27 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Франция создаст многоразовый космоплан, ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Франция создаст многоразовый космоплан, похожий на «Шаттл» — деньги на него уже нашли

Космопланы или космические самолёты, которые 40 лет назывались челноками или шаттлами, снова стали входить в моду, обещая в будущем создать конкуренцию многоразовым ракетам. Сегодня только две страны обладают подобными транспортными средствами — это США и Китай. На новом витке развития шаттлы стали меньше, что обещает сделать их создание и эксплуатацию выгодными, чего не скажешь о монстрах прошлого. Франция тоже хочет себе такой.

Источник изображений: Dassault Aviation

Источник изображений: Dassault Aviation

Сообщается, что военное ведомство Франции выделило компании Dassault Aviation €30 млн на разработку космоплана. На Парижском авиасалоне этого года компания представила рендеры возможного облика будущего космического самолёта и компьютерный видеоролик с его участием. Компания Dassault Aviation не новичок в сфере разработки транспортных средств для космоса. Ещё в период с 1975 по 1992 год она была главным подрядчиком при разработке космоплана Hermes. Также она участвовала в проектах Intermediate eXperimental Vehicle (IXV), NASA X-38 Crew Rescue Vehicle, VéHicule Hypersonique RéUtilisable AéRoporté (VEHREA) и Véhicule Suborbital Habitable (VSH).

Будущий французский космоплан получил рабочее название VORTEX — это аббревиатура от Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration, что в переводе на русский означает «многоразовый орбитальный транспортно-исследовательский аппарат».

Космоплан будет взлетать на ракете без обтекателя. Он сможет стыковаться с космическими станциями, доставлять на них грузы и экипаж, выводить космические аппараты на орбиту, сводить с орбиты космический мусор, обслуживать и заправлять спутники, а также осуществлять военные миссии. Космоплан будет полностью многоразовым и сможет осуществлять посадку на стандартные взлётно-посадочные полосы.

Кроме финансирования со стороны Министерства обороны Франции, в компании Dassault Aviation надеются на поддержку со стороны Европейского космического агентства. В ноябре этого года состоится министерская встреча ведущих европейских держав, на которой обсудят космические программы Европейского союза.

По сообщению Dassault Aviation, проект VORTEX будет разбит на четыре этапа. В ходе первого из них будет представлен демонстратор VORTEX-D, представляющий собой аппарат в масштабе 1:3. Его длина составит около 4 м, с размахом крыльев 2,5 м. Прототип позволит отработать конфигурацию для гиперзвукового входа в атмосферу.

На втором этапе будет создан прототип VORTEX-S (Smart Free Flyer) в масштабе 2/3 от финальной версии. На третьем этапе будет изготовлен полномасштабный грузовой вариант космоплана — VORTEX-C (Cargo). На заключительном четвёртом этапе изготовят пассажирскую версию VORTEX-M (Manned) длиной 12 метров с размахом крыльев 7 метров.

«Как и гражданские, и военные самолёты Dassault Aviation, космический самолёт VORTEX отличается высокой универсальностью, — сказал Эрик Траппье (Eric Trappier), председатель совета директоров и генеральный директор Dassault Aviation. — Он будет способствовать преобразованию космического сектора и открытию новых областей применения. На стыке авиационных и космических технологий VORTEX, несомненно, проложит путь для нового поколения космической авиации, укрепив стратегическое положение Франции как ведущей космической державы».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Наблюдатели заметили секретную встречу китайских спутников в космосе — возможно, для дозаправки
Новозеландцы продали США первый космоплан для суборбитальных полётов
Учёные поищут лучшие лекарства в космических кристаллах — в этом им поможет реинкарнация «Шаттла» от Sierra Space
Взрыв забросил обломки Starship в Мексику — местные начали сдавать в цветмет
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo
Илон Маск уволил вице-президента Tesla по производству, которого называли его «правой рукой»
Теги: космический самолёт, космоплан, франция
космический самолёт, космоплан, франция
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Жду больше, чем GTA VI»: новый геймплей аркадного боевика Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день» очаровал игроков
В Китае придумали, как обмануть Вселенную и создать отказоустойчивый квантовый компьютер
Nvidia объяснила, почему у мобильной RTX 5050 память на 40 % быстрее, чем у десктопной
DeepSeek упёрся в санкции: разработка модели R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia
«Это не просто ремастер»: долгожданная System Shock 2: 25th Anniversary Remaster стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами
Хакеры могут захватить тысячи серверов — в популярном контроллере для удалённого управления найдена критическая уязвимость 8 мин.
Google выпустила приложение Doppl для виртуальной примерки нарядов 10 мин.
Ущерб российскому бизнесу от DDoS-атак утроился в 2025 году, и это не предел 2 ч.
Digital Realty выбрала HPE Private Cloud для модернизации своего парка ЦОД по всему миру 3 ч.
Минспорт разработал новый стандарт физподготовки киберспортсменов — сколько нужно накликать за 30 секунд, чтобы получить квалификацию 3 ч.
Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому 4 ч.
«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store 4 ч.
В очаровательном приключении The Plucky Squire появился хардкорный режим для тех, кому игра показалась слишком лёгкой 5 ч.
Страшно интересно: Capcom показала первый геймплей Resident Evil Requiem и раскрыла подробности амбициозного хоррора 6 ч.
Microsoft выведет антивирусное ПО за пределы ядра Windows, кардинально изменив безопасность ОС 9 ч.
«Удомля-3»: в Тверской области заработала третья очередь дата-центра «РТК-ЦОД» 3 мин.
Франция создаст многоразовый космоплан, похожий на «Шаттл» — деньги на него уже нашли 4 мин.
К 2050 году в мире будет 4 млрд роботов с ИИ — и TSMC планирует на этом хорошо заработать 2 ч.
Плёночные фотографии сравнили с имитацией фотоплёнки у смартфона Honor 400 Pro 2 ч.
Взрыв забросил обломки Starship в Мексику — местные начали сдавать в цветмет 3 ч.
Самый маленький в мире одноплатный компьютер на базе Intel Core Raptor Lake — AAEON de next-RAP8 3 ч.
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo 4 ч.
HPE анонсировала серверы ProLiant Compute Gen12 на базе AMD EPYC Turin 4 ч.
Nothing Phone (3) показал свой нетривиальный дизайн на качественных изображениях в преддверии анонса 4 ч.
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 поступил в продажу в России по цене от 4290 рублей 5 ч.