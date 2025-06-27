Франция создаст многоразовый космоплан, похожий на «Шаттл» — деньги на него уже нашли

Космопланы или космические самолёты, которые 40 лет назывались челноками или шаттлами, снова стали входить в моду, обещая в будущем создать конкуренцию многоразовым ракетам. Сегодня только две страны обладают подобными транспортными средствами — это США и Китай. На новом витке развития шаттлы стали меньше, что обещает сделать их создание и эксплуатацию выгодными, чего не скажешь о монстрах прошлого. Франция тоже хочет себе такой.

Сообщается, что военное ведомство Франции выделило компании Dassault Aviation €30 млн на разработку космоплана. На Парижском авиасалоне этого года компания представила рендеры возможного облика будущего космического самолёта и компьютерный видеоролик с его участием. Компания Dassault Aviation не новичок в сфере разработки транспортных средств для космоса. Ещё в период с 1975 по 1992 год она была главным подрядчиком при разработке космоплана Hermes. Также она участвовала в проектах Intermediate eXperimental Vehicle (IXV), NASA X-38 Crew Rescue Vehicle, VéHicule Hypersonique RéUtilisable AéRoporté (VEHREA) и Véhicule Suborbital Habitable (VSH).

Будущий французский космоплан получил рабочее название VORTEX — это аббревиатура от Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration, что в переводе на русский означает «многоразовый орбитальный транспортно-исследовательский аппарат».

Космоплан будет взлетать на ракете без обтекателя. Он сможет стыковаться с космическими станциями, доставлять на них грузы и экипаж, выводить космические аппараты на орбиту, сводить с орбиты космический мусор, обслуживать и заправлять спутники, а также осуществлять военные миссии. Космоплан будет полностью многоразовым и сможет осуществлять посадку на стандартные взлётно-посадочные полосы.

Кроме финансирования со стороны Министерства обороны Франции, в компании Dassault Aviation надеются на поддержку со стороны Европейского космического агентства. В ноябре этого года состоится министерская встреча ведущих европейских держав, на которой обсудят космические программы Европейского союза.

По сообщению Dassault Aviation, проект VORTEX будет разбит на четыре этапа. В ходе первого из них будет представлен демонстратор VORTEX-D, представляющий собой аппарат в масштабе 1:3. Его длина составит около 4 м, с размахом крыльев 2,5 м. Прототип позволит отработать конфигурацию для гиперзвукового входа в атмосферу.

На втором этапе будет создан прототип VORTEX-S (Smart Free Flyer) в масштабе 2/3 от финальной версии. На третьем этапе будет изготовлен полномасштабный грузовой вариант космоплана — VORTEX-C (Cargo). На заключительном четвёртом этапе изготовят пассажирскую версию VORTEX-M (Manned) длиной 12 метров с размахом крыльев 7 метров.

«Как и гражданские, и военные самолёты Dassault Aviation, космический самолёт VORTEX отличается высокой универсальностью, — сказал Эрик Траппье (Eric Trappier), председатель совета директоров и генеральный директор Dassault Aviation. — Он будет способствовать преобразованию космического сектора и открытию новых областей применения. На стыке авиационных и космических технологий VORTEX, несомненно, проложит путь для нового поколения космической авиации, укрепив стратегическое положение Франции как ведущей космической державы».