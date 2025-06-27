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Cloudflare объяснила проблемы с доступом ко многим сайтам из России и заявила, что не может их исправить

Cloudflare опубликовала в своём блоге сообщение, в котором заявила о своей непричастности к блокировке доступа пользователей из России к веб-ресурсам, защищённых сервисом компании. Отмечается, что Cloudflare не получала каких-либо уведомлений о введении ограничений со стороны российских властей, а доступ ограничивают местные интернет-провайдеры.

Источник изображения: Flipsnack / unsplash.com

Источник изображения: Flipsnack / unsplash.com

«С 9 июня 2025 года российские интернет-провайдеры (ISP) ограничивают доступ пользователей, находящихся в России и подключающихся к веб-сервисам, защищённым Cloudflare. Поскольку регулирование осуществляется местными интернет-провайдерами, это неподконтрольно Cloudflare, и в настоящее время мы не можем законным путём восстановить надёжный и высокопроизводительный доступ к продуктам Cloudflare и защищённым веб-сайтам для российских пользователей. Внутренний анализ данных показал, что из-за ограничений интернет-пользователи могут загружать только первые 16 кбайт любого веб-ресурса, что делает невозможной большую часть веб-навигации», — говорится в сообщении Cloudflare.

В Cloudflare отметили, что действия интернет-провайдеров соответствуют усилиям России, направленным на снижение зависимости от западных технологий путём замены их отечественными аналогами. В компании также напомнили, что от ограничений российских провайдеров пострадали и другие зарубежные интернет-компании, такие как Hetzner, DigitalOcean и OVH.

Среди российских провайдеров, которые ограничивают доступ, упоминаются «Ростелеком», «Мегафон», МТС и др. По данным Cloudflare, они используют разные механизмы блокировки доступа к сайтам, которые защищают продукты компании. Речь идёт об отправке пакетов для остановки соединения, а также блокировке передачи пакетов, чтобы время ожидания с сервером истекло. Новая схема, которая начала использоваться в этом месяце, предполагает ограничение объёма передаваемых данных до 16 кбайт, что делает многие сайты практически недоступными.

Ранее в этом месяце СМИ писали о снижении российского трафика Cloudflare примерно на 30 %. На тот момент в Роскомнадзоре информацию о снижении трафика назвали несоответствующей действительности, добавив, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне». Тогда же в ведомстве посоветовали российским компаниям размещать информационные ресурсы на инфраструктуре отечественных провайдеров.

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Теги: cloudflare, интернет, россия
cloudflare, интернет, россия
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