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В Android 16 появится детектор поддельных вышек сотовой связи

Google добавит в Android 16 функцию «сетевого уведомления», которая предупредит владельца, если его смартфон подключается к поддельной или небезопасной мобильной сети. Пользователь также получит сообщение, если соединение не зашифровано или сеть запрашивает идентификаторы телефона — это поможет защититься от слежки. Из-за требований к оборудованию функция, скорее всего, будет доступна только на новых устройствах, таких как предстоящий Pixel 10.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Существует несколько простых правил, которые помогают сохранить персональные данные в безопасности: использование надёжных паролей, проверка разрешений приложений и установка их только из надёжных источников. Однако от некоторых видов атак защититься гораздо сложнее. Одна из таких атак заключается в том, что злоумышленники обманом подключают смартфон жертвы к поддельной мобильной сети. Подобную атаку крайне трудно обнаружить даже специалисту, не говоря уже об обычном пользователе.

Устройство, используемое в таких атаках, известно под названием Stingray («скат»). Злоумышленник устанавливает его поблизости от потенциальной жертвы, после чего Stingray начинает имитировать реальную вышку сотовой связи. Если находящиеся рядом мобильные устройства подключаются к имитатору, злоумышленник получает уникальные идентификаторы смартфона (например, IMEI), а также детальную информацию о нём. Кроме того, Stingray может инициировать использование незашифрованного протокола связи, что позволяет перехватывать текстовые сообщения и телефонные звонки.

Подобные устройства печально известны тем, что используются правоохранительными органами, однако их технология с лёгкостью копируется злоумышленниками. Хотя в ряде случаев применение Stingray оправдано необходимостью отслеживания преступников, потенциал для злоупотреблений значителен — такие устройства могут использоваться для скрытого сбора данных об обычных людях.

Google последовательно работает над способами предупреждения пользователей или предотвращения отправки ими данных через небезопасные сотовые сети. В Android 12 компания добавила возможность отключения устаревшего протокола связи 2G на уровне модема. В Android 14 появилась поддержка отключения соединений, использующих нулевое шифрование. Android 15 добавил уведомления о запросе сетью уникальных идентификаторов устройства или попытке принудительно изменить алгоритм шифрования.

К сожалению, из этих трёх функций сегодня реально доступна лишь возможность отключения 2G. Реализация остальных мер требует внесения изменений в драйвер модема смартфона. Например, для уведомления о запросе идентификаторов устройство должно поддерживать версию 3.0 уровня абстракции оборудования Android IRadio (HAL).

Именно эти аппаратные требования являются причиной отсутствия большинства перечисленных функций на текущих моделях Pixel и других устройствах под управлением Android. Вероятно, по этой же причине Google отложила запуск отдельной страницы настроек «безопасности мобильной сети», которую она планировала для Android 15.

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Теги: android, безопасность данных, сотовая связь, подделка, шифрование
android, безопасность данных, сотовая связь, подделка, шифрование
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