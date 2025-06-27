Вчера метеорит диаметром около метра и массой более тонны вошёл в атмосферу Земли со скоростью около 50 000 км в час. Из нескольких штатов США, включая Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Теннесси, поступили сообщения о пролетевшем «ярком огненном шаре». Падение метеорита вызвало акустический удар, который многие изначально приняли за землетрясение. Фрагменты небесного гостя задели по крайней мере один жилой дом в округе Генри, штат Джорджия.

По данным NASA, метеорит появился примерно в 77 километрах над Оксфордом, штат Джорджия, пролетел в юго-западном направлении и распался на фрагменты на высоте около 43 километров над Уэст-Форест, штат Джорджия. Разрушение космического пришельца высвободило энергию, эквивалентную двадцати тоннам тротила. Мощный выброс энергии активировал геостационарные картографы молний (Geostationary Lightning Mappers, GLM) на борту спутников GOES NOAA.

Астрофизики описывают такой исключительно яркий метеорит как «болид», который разрушается со взрывом при входе в атмосферу. Хотя подобные болиды фиксируются десятками в год по всему миру, увидеть их днём обычно не удаётся. Геологическая служба США подтвердила отсутствие сейсмической активности, объяснив толчки исключительно атмосферной ударной волной.

Эксперты уточнили, что падение данного метеорита не имеет ничего общего с продолжающимся метеорным потоком «Июньские Боотиды». Металлический состав метеорита, о чём свидетельствуют его яркий бирюзовый цвет и оранжевый хвост при сгорании, говорит о его астероидном происхождении.

Тем временем сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям в округе Генри, штат Джорджия, расследуют сообщение о «камне», который пробил крышу дома, потолок и застрял в напольном покрытии. Эксперты подтверждают вероятность того, что некоторые фрагменты метеорита могли достичь земной поверхности. Жителям рекомендуется сообщать о любых предполагаемых находках осколков метеорита и избегать контакта с ними из-за потенциальной опасности.