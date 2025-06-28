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Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей

Долг американской корпорации Google в России в 2025 году вырос до 27,2 млрд рублей. Ранее с корпорации уже взыскали вдвое меньшую сумму штрафов за целый спектр нарушений — от неудаления запрещённого контента до блокировки каналов на YouTube. Однако новые нарушения возникают быстрее, чем проводятся судебные решения, и сумма общего штрафа продолжает расти, сообщило информагентство «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Уточняется, что размер задолженности вырос до обозначенной суммы с февраля, когда он составлял более 21,5 млрд рублей. На тот момент российские судебные приставы возбудили против Google 11 исполнительных производств.

Известно, что в 2024 году Google в России была оштрафована четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на сумму 15,1 млн рублей. Причиной санкций стал отказ удалить с видеохостинга YouTube фейки и экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, популяризацию VPN-сервисов и другие запрещённые материалы.

При этом отдельной строкой идут требования российских телеканалов к компании за блокировку их аккаунтов на YouTube. Сумма поистине астрономическая — она превысила 2,8 дуодециллиона рублей, что соотносится с числами с 39 нулями.

Судебные тяжбы с Google в России продолжаются с 2020 года. По данным ФССП РФ, с 2021 года с компании уже взыскано 13,4 млрд рублей штрафов. Лишь банкротство российской «дочки» Google стало тормозить судебные процессы, хотя полностью они так и не были остановлены.

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Теги: google, штрафы, судебные разбирательства
google, штрафы, судебные разбирательства
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