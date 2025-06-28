Сегодня 28 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-процессор Microsoft выйдет с опоздани...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ-процессор Microsoft выйдет с опозданием и будет медленнее Nvidia Blackwell

Компания Microsoft уже несколько лет ведёт разработку собственных чипов для центров обработки данных, обеспечивающих вычислительные мощности для нужд искусственного интеллекта. Теперь же стало известно, что софтверный гигант на шесть месяцев отложил запуск серийного производства своего первого ИИ-чипа. Более того, когда в 2026 году этот чип выйдет на рынок, он не сможет конкурировать с передовыми аналогами на базе архитектуры Nvidia Blackwell.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По данным источников, разработка первого ИИ-чипа Microsoft заняла значительно больше времени, чем планировалось изначально. Ожидается, что это приведёт к ещё большему отставанию от чипов Nvidia Blackwell в плане производительности, что сделает продукт софтверного гиганта менее конкурентоспособным к моменту начала серийного производства. В сообщении говорится, что производство ИИ-чипа Microsoft, который разрабатывается под кодовым названием Braga, отложено по меньшей мере на шесть месяцев. Осведомлённые источники уточнили, что этот чип «значительно уступит по производительности флагманскому чипу Blackwell от Nvidia».

В быстро развивающемся сегменте искусственного интеллекта это стало серьёзным ударом для Microsoft, которая планировала начать использование нового чипа в своих центрах обработки данных уже в этом году. По данным осведомлённых источников, главными причинами задержки в разработке стали непредвиденные изменения в дизайне, кадровые ограничения и высокий уровень текучести кадров.

Nvidia продолжает оставаться лидером в сфере ИИ. Однако другие технологические гиганты, такие как Microsoft, Amazon и Google, работают над собственными аппаратными решениями для сферы ИИ, чтобы снизить свою зависимость от Nvidia. По всей видимости, Nvidia не сильно обеспокоена возможным появлением на рынке конкурирующей продукции, а руководство компании считает, что многие в конечном счёте откажутся от собственных разработок и продолжат использовать ускорители Nvidia.

Согласно имеющимся данным, Microsoft работает над созданием собственного ИИ-чипа с 2019 года. В 2023 году компания представила 128-ядерный Arm-процессор Maia 100. Предполагалось, что он начнёт использоваться в ЦОД с 2024 года. Однако он в основном был задействован для внутреннего тестирования и не использовался для обеспечения работы каких-либо ИИ-функций Microsoft.

В сообщении сказано, что Microsoft работает над тремя ИИ-чипами, получившими название Braga, Braga-R и Clear. Предполагалось, что их начнут использовать в ЦОД Microsoft в 2025, 2026 и 2027 годах соответственно. Задержка с началом производства первого из них ставит под сомнение то, что компании удастся реализовать эту амбициозную задачу.

Одно из ранее упомянутых изменений в дизайне связано с добавлением новых функций по просьбе OpenAI, что, по всей видимости, снизило стабильность работы чипа во время моделирования и заставило Microsoft на несколько месяцев отложить запуск чипа. Компания не стала ограничивать крайнюю дату запуска ИИ-чипа, но, по данным источника, разработчики трудятся крайне интенсивно, из-за чего уволилась примерно пятая часть сотрудников в некоторых подразделениях. Вероятнее всего, у Microsoft не будет чипов, способных конкурировать с аналогами от Nvidia, как минимум до 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft
ИИ-приложения теперь можно создавать прямо в чате с ботом Claude AI
Обучать ИИ на онлайн-библиотеках законно — так решил суд в деле авторов книг против Meta✴
Tesla впервые доехала до покупателя своим ходом без людей в салоне
Intel отправила в отставку директора по стратегии
Учёные заставили цифровой контроллер работать почти при абсолютном нуле — это прорыв для квантовых компьютеров
Теги: microsoft, искусственный интеллект, braga
microsoft, искусственный интеллект, braga
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это ужас, а не дубляж»: русская озвучка ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice получила дату выхода и разочаровала фанатов
Роскомнадзор зарегистрировал почти 150 тысяч блогеров-десятитысячников
В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков
В Android 16 появится детектор поддельных вышек сотовой связи
Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки
Годовая выручка Canonical приблизилась к $300 млн 2 ч.
Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft 5 ч.
Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей 5 ч.
Российские банки тестируют заменитель Apple Pay, но до массового внедрения ещё далеко 5 ч.
Facebook захотел покопаться в фотографиях на смартфонах пользователей — скорее всего, для обучения ИИ 7 ч.
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить 13 ч.
Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ 13 ч.
ЕС пригрозил Meta ежедневными штрафами — бизнес-модель «плати или соглашайся» не прошла проверку 18 ч.
Новая статья: FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия 19 ч.
Кодзима спрятал в Death Stranding 2: On the Beach отсылки к самому себе — они могут вызвать «сильный кринж» 20 ч.
ИИ-процессор Microsoft выйдет с опозданием и будет медленнее Nvidia Blackwell 31 мин.
Монополия Nvidia пошатнулась: OpenAI начала использовать чипы Google 43 мин.
Старый марсианский спутник NASA научился «стоять на голове» — это на порядок повысило чувствительность подповерхностного радара 3 ч.
Мёртвый спутник NASA потёрся об атмосферу и перепугал учёных, испустив загадочный радиосигнал 7 ч.
Tesla впервые доехала до покупателя своим ходом без людей в салоне 12 ч.
Maxell выпустила кассетный ретро-плеер MXCP-P100 с поддержкой Bluetooth-наушников и USB-C 12 ч.
Intel отправила в отставку директора по стратегии 13 ч.
Мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с опорно-двигательными проблемами 13 ч.
Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств 13 ч.
Intel скоро «догонит» AMD по доле рынка серверных процессоров 20 ч.