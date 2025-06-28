ИИ-процессор Microsoft выйдет с опозданием и будет медленнее Nvidia Blackwell

Компания Microsoft уже несколько лет ведёт разработку собственных чипов для центров обработки данных, обеспечивающих вычислительные мощности для нужд искусственного интеллекта. Теперь же стало известно, что софтверный гигант на шесть месяцев отложил запуск серийного производства своего первого ИИ-чипа. Более того, когда в 2026 году этот чип выйдет на рынок, он не сможет конкурировать с передовыми аналогами на базе архитектуры Nvidia Blackwell.

По данным источников, разработка первого ИИ-чипа Microsoft заняла значительно больше времени, чем планировалось изначально. Ожидается, что это приведёт к ещё большему отставанию от чипов Nvidia Blackwell в плане производительности, что сделает продукт софтверного гиганта менее конкурентоспособным к моменту начала серийного производства. В сообщении говорится, что производство ИИ-чипа Microsoft, который разрабатывается под кодовым названием Braga, отложено по меньшей мере на шесть месяцев. Осведомлённые источники уточнили, что этот чип «значительно уступит по производительности флагманскому чипу Blackwell от Nvidia».

В быстро развивающемся сегменте искусственного интеллекта это стало серьёзным ударом для Microsoft, которая планировала начать использование нового чипа в своих центрах обработки данных уже в этом году. По данным осведомлённых источников, главными причинами задержки в разработке стали непредвиденные изменения в дизайне, кадровые ограничения и высокий уровень текучести кадров.

Nvidia продолжает оставаться лидером в сфере ИИ. Однако другие технологические гиганты, такие как Microsoft, Amazon и Google, работают над собственными аппаратными решениями для сферы ИИ, чтобы снизить свою зависимость от Nvidia. По всей видимости, Nvidia не сильно обеспокоена возможным появлением на рынке конкурирующей продукции, а руководство компании считает, что многие в конечном счёте откажутся от собственных разработок и продолжат использовать ускорители Nvidia.

Согласно имеющимся данным, Microsoft работает над созданием собственного ИИ-чипа с 2019 года. В 2023 году компания представила 128-ядерный Arm-процессор Maia 100. Предполагалось, что он начнёт использоваться в ЦОД с 2024 года. Однако он в основном был задействован для внутреннего тестирования и не использовался для обеспечения работы каких-либо ИИ-функций Microsoft.

В сообщении сказано, что Microsoft работает над тремя ИИ-чипами, получившими название Braga, Braga-R и Clear. Предполагалось, что их начнут использовать в ЦОД Microsoft в 2025, 2026 и 2027 годах соответственно. Задержка с началом производства первого из них ставит под сомнение то, что компании удастся реализовать эту амбициозную задачу.

Одно из ранее упомянутых изменений в дизайне связано с добавлением новых функций по просьбе OpenAI, что, по всей видимости, снизило стабильность работы чипа во время моделирования и заставило Microsoft на несколько месяцев отложить запуск чипа. Компания не стала ограничивать крайнюю дату запуска ИИ-чипа, но, по данным источника, разработчики трудятся крайне интенсивно, из-за чего уволилась примерно пятая часть сотрудников в некоторых подразделениях. Вероятнее всего, у Microsoft не будет чипов, способных конкурировать с аналогами от Nvidia, как минимум до 2027 года.