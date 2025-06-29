Обновился формат изображений PNG — теперь в нём поддерживается HDR, анимация и Exif

Формат PNG, который уже много лет является стандартом для хранения изображений в интернете, получил первое серьёзное обновление с начала 2003 года. Теперь PNG официально поддерживает HDR-изображения, анимацию в формате APNG и хранение Exif-метаданных, оставаясь универсальным и актуальным графическим форматом в современных условиях.

HDR — одно из главных нововведений, поскольку позволяет отображать более широкий диапазон цветов и яркости, приближённый к восприятию человеческого глаза. При этом разработчики подчёркивают эффективность реализации: для хранения таких данных потребуется всего четыре дополнительных байта.

Включение анимированного формата APNG в стандарт также стало важным изменением. Изначально предложенный Mozilla, APNG уже поддерживается большинством браузеров и программ. Теперь же анимированные PNG станут полноценной альтернативой GIF — но с лучшим качеством, поскольку сжатие происходит без потерь.

В формате PNG также появилась встроенная поддержка метаданных Exif. Ранее метаданные — такие как авторство, настройки камеры и геолокация — можно было добавить только с помощью сторонних инструментов и различных «костылей». Теперь эта информация будет встраиваться и сохраняться столь же легко, как и в файлах JPEG.

Новый стандарт уже поддерживается большинством современных браузеров, включая Chrome, Safari и Firefox, а также операционными системами iOS, macOS и такими программами как Photoshop и DaVinci Resolve, подтверждает издание How-To Geek. При этом от пользователей не требуется никаких дополнительных действий.

Группа разработчиков PNG (PNG Working Group) анонсировала дальнейшие обновления. В четвёртой версии стандарта планируется улучшить совместимость HDR и обычных изображений, а в пятой — оптимизировать алгоритмы сжатия и добавить поддержку параллельной обработки файлов.