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Microsoft заявила, что ПК с Windows 11 в 2,3 раза быстрее ПК с Windows 10 и привела сомнительные аргументы

Microsoft продолжает прилагать массу усилий, чтобы побудить пользователей к переходу на компьютеры с Windows 11. На этот раз софтверный гигант опубликовал в блоге результаты тестирования ПК с Windows 11 и Windows 10. В них говорится, что «ПК с Windows 11 работают в 2,3 раза быстрее, чем ПК с Windows 10», но если рассмотреть эти тесты более детально, то такой результат оказывается манипуляцией.

Источник изображения: blogs.windows.com

Источник изображения: blogs.windows.com

Microsoft с момента выпуска Windows 11 задействовала разные способы, чтобы ускорить повсеместное распространение этой версии ОС. Несмотря на то, что официальная поддержка Windows 10 заканчивается в октябре этого года, доля программной платформы в глобальных масштабах всё ещё велика. По данным платформы Statcounter, в марте этого года доля Windows 10 среди всех устройств с Windows была выше 54 %, тогда как Windows 11 использовалась примерно на 43 % ПК.

На этот раз Microsoft сравнила производительность ПК с Windows 11 и Windows 10, но эти тесты трудно назвать объективными. Дело в том, что разработчики сравнивали ПК с Windows 10, оснащённые процессорами Intel Core 6-го, 8-го и 10-го поколений, с ПК на базе Windows 11 с процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений. Хотя разработчики упоминают, что «результаты тестирования могут зависеть от используемого оборудования, настроек, режимов использования и других факторов», такое тестирование едва ли можно назвать объективными.

Для сравнения производительности был задействован многоядерный тест бенчмарка Geekbench 6. Microsoft не только специально выбрала именно многоядерное тестирование, но и напрямую сравнивает компьютеры с процессорами 2022-2024 годов с чипами 2015 года. Может показаться, что разница не такая уж большая, но самым мощным десктопным процессором Intel Core 6-го поколения был Core i7-6700K с четырьмя ядрами и восемью потоками.

Если же посмотреть в противоположном направлении, то здесь самым мощным стал процессор Core i9-13900K с 24 ядрами и 32 потоками. Любой ПК с Windows 11 и таким процессором будет значительно производительнее ПК с Windows 10 и чипом Intel 6-го поколения, поскольку у него больше ядер и потоков, что является преимуществом в синтетических многоядерных тестах Geekbench. Даже если взять ПК с самым мощным процессором Intel 10-го поколения Core i9-10900K, то и он уступит самому мощному процессору 13-го поколения, поскольку имеет лишь 20 потоков.

Конечно, в блоге Microsoft разработчики приводят гораздо больше причин для перехода на Windows 11, некоторые из которых выглядят вполне обоснованными. Тем не менее, приведённые результаты тестирования ПК с процессорами разных поколений вряд ли станут решающим фактором, который подтолкнёт пользователей к использованию Windows 11.

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Теги: windows 11, windows 10, microsoft
windows 11, windows 10, microsoft
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