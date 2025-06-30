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Практически все характеристики наушников Nothing Headphones (1) стали известны до официального анонса 1 июля

После публикации официальных рендеров смартфона Phone (3) с уникальным внешним видом, теперь появилась информация об официальных характеристиках первых полноразмерных наушников компании Nothing. Месяцем ранее производитель подтвердил, что выпустит новинку этим летом.

Источник изображений: Android Headlines

Источник изображений: Android Headlines

Вес устройства составляет 329 граммов, что делает Nothing Headphones (1) чуть тяжелее модели Sony WH-1000XM6 с весом 252 граммов, но легче, чем Apple AirPods Max с весом 384 грамма. Nothing заявляет, что их наушники будут лучше AirPods Max.

В составе Nothing Headphones (1) используются 40-мм динамики, с настройкой которых помогали британские эксперты звука из компании KEF, занимающиеся разработкой и производством премиального аудиооборудования. Основной фокус компании сосредоточен на колонках, сабвуферах и наушниках. Среди аудиофилов KEF довольно известна за свои инновационные технологии звука. И для Nothing решение о сотрудничестве с ними имеет смыл, поскольку у той же Samsung уже есть Harman Kardon, приобретённая несколько лет назад. Кроме того, южнокорейский производитель сотрудничает с AKG и JBL — тоже весьма известными экспертами в технологиях звука.

Nothing Headphones (1) оснащены системой шумоподавления. Без неё наушники проработают до 80 часов. Включение ANC снизит время работы от батареи до 35 часов (с использованием кодека AAC). При использовании кодека LDAC время автономной работы без системы шумоподавления составит до 54 часов, а вместе с ней — до 30 часов.

Наушники также поддерживают технологию быстрого сопряжения с Bluetooth-устройствами Google Fast Pair, функцию обнаружения использования (надеты ли наушники на голову), функции Microsoft Swift Pair и Dual Connection. Новинка имеет световые индикаторы зарядки, поддерживает низкий режим задержки и персональные звуковые профили. Также наушники поддерживают функцию Find My Device. Более подробно о новинке можно будет узнать уже завтра.

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Теги: nothing headphones (1), беспроводные наушники, nothing, утечка
nothing headphones (1), беспроводные наушники, nothing, утечка
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