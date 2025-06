Nothing Phone (3) показал свой нетривиальный дизайн на качественных изображениях в преддверии анонса

За считанные дни до анонса смартфона Phone (3) компании Nothing, намеченного на 1 июля, в Сеть «утекли» его официальные рендеры. Nothing Phone (3) будет доступен в чёрном и белом цветах, следуя тому же языку дизайна, что и модели Nothing Phone (3a) и (3a) Pro, которые были анонсированы в марте этого года.

Как и в случае с Nothing Phone (3a) Pro, камеры у Nothing Phone (3) размещены на задней панели в хаотичном порядке: верхняя камера и вовсе не совмещена с остальными. Об этом сообщил ресурс Android Headlines, опубликовавший изображения устройства.

Следуя сложившейся традиции, Nothing до анонса раскрыла некоторые характеристики нового смартфона. В частности, было объявлено, что Nothing Phone (3) получит процессор Snapdragon 8s Gen 4. Это вызвало разочарование у пользователей, ожидавших более мощный чип — особенно с учётом обещаний компании представить «настоящий флагманский» смартфон. Многие надеялись увидеть в новинке Snapdragon 8 Elite, но, учитывая высокую стоимость этого чипсета, выбор в пользу более доступного Snapdragon 8s Gen 4 не стал сюрпризом, отмечает Android Headlines.

Также известно, что в Nothing Phone (3) будет использоваться 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Именно он станет верхней камерой, не совмещённой с двумя другими. Согласно слухам, камера смартфона будет состоять из трёх 50-мегапиксельных сенсоров, хотя Nothing пока официально подтвердила только наличие перископа.

По данным инсайдеров, Nothing Phone (3) будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Также сообщается об аккумуляторе ёмкостью 5150 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — мощностью 15 Вт. Ожидаемая цена модели с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт встроенной памяти, по слухам, составит $900.