IPv6 стал основным протоколом в 21 стране — и Starlink этому способствует

Число стран, где более половины интернет-соединений уже используют протокол IPv6, за последний год выросло с 13 до 21. Такие организации, как Akamai, APNIC, Facebook✴ и Google, отмечают ускорение темпов перехода на новый стандарт, что связано как с общей модернизацией цифровой инфраструктуры, так и с появлением новых провайдеров, в числе которых особое место занимает Starlink.

Вклад спутникового оператора Starlink оказался особенно заметен в тех регионах, где традиционные сети развивались медленно или не развивались совсем. Наиболее существенные и быстрые изменения, по данным издания TechSpot, произошли в Тувалу — небольшом островном государстве в Тихом океане с населением менее 10 тысяч человек. До начала 2025 года доля использования IPv6 в этой стране практически равнялась нулю. Но положение изменилось буквально за считанные месяцы после того, как в стране появился спутниковый интернет Starlink, разработанный компанией Илона Маска (Elon Musk) SpaceX. Сеть Starlink по умолчанию предоставляет интернет-соединение через IPv6, и её внедрение в Тувалу, где она теперь обслуживает около 88 % пользователей, позволило достичь уровня распространения до 59 %.

За прошедший год к числу стран, где доля IPv6 превышает 50 %, также присоединились Бразилия, Гватемала, Венгрия, Япония, Мексика, Пуэрто-Рико и Шри-Ланка. Для некоторых из них, например для Японии и Пуэрто-Рико, это стало возвращением в группу лидеров после временного снижения показателей. Другие страны, такие как Бразилия и Мексика, впервые перешли рубеж в 50 %. На сегодня мировыми лидерами по внедрению IPv6 остаются Франция и Индия, где уровень распространения этого протокола достиг 73 %.

IPv6 представляет собой современную версию интернет-протокола, пришедшую на смену устаревшему IPv4. Основная проблема старого стандарта кроется в ограниченном адресном пространстве, которое позволяет создать лишь около 4,3 миллиарда уникальных IP-адресов. Однако этого оказалось недостаточно с ростом числа устройств, подключаемых к интернету. IPv6 решает вопрос за счёт 128-битной системы адресации (против 32-битной в IPv4), обеспечивающей практически неограниченное количество уникальных идентификаторов (около 340 ундециллионов!).

Стоит отметить, что новый протокол не только расширяет возможности сети, но и улучшает её технические параметры. Он упрощает маршрутизацию данных, поддерживает автоматическую настройку устройств и включает встроенные механизмы безопасности, такие как IPsec для шифрования трафика и проверки подлинности соединения. В отличие от IPv4, где часто применяются обходные пути вроде NAT для совместного использования адресов, IPv6 обеспечивает прямое соединение между устройствами.

При этом значение Starlink в этом процессе трудно переоценить. Как спутниковый провайдер, сеть может предоставлять высокоскоростной интернет даже в самых удалённых уголках планеты, где традиционная инфраструктура развита слабо или отсутствует вовсе. При этом сеть работает исключительно на базе IPv6, что позволяет сразу выводить целые страны на современный уровень цифровой среды без необходимости преодолевать этапы переходного периода. Аналогичные процессы наблюдаются и в ряде регионов Африки, где присутствие Starlink также способствует ускоренному внедрению новых стандартов.

В ближайшее время число стран с преобладанием IPv6 продолжит расти. Таиланд, Эстония и Великобритания уже находятся на пороге отметки 50 %.