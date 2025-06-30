Micron представила накопители Micron 2600 QLC с уровнем производительности памяти TLC

Компания Micron выпустила OEM-накопители Micron 2600 на базе памяти NAND QLC для производителей ПК и ноутбуков, оснащённые технологией Adaptive Write Technology (AWT), обеспечивающей им уровень производительность более дорогих моделей SSD на базе памяти TLC.

Флеш-память NAND имеет четыре основных типа: SLC с записью одного бита на ячейку, MLC с записью двух битов, TLC с записью трёх и QLC с четырьмя битами на ячейку. Чем больше битов на ячейку, чем дешевле память в производстве. В то же время размещение большего количество битов в ячейке ухудшает производительность записи и долговечность памяти. Технология адаптивной записи (AWT) NVMe-накопителей Micron 2600 с памятью QLC обеспечивает производительность записи уровня памяти TLC.

Эти накопители оснащены кеш-памятью верхнего уровня SLC для новых входящих записей, а также кешем второго уровня TLC. Кеш TLC используется, когда SLC переполняется. Когда обе области памяти SLC и TLC заполнены, AWT переносит данные из этих областей в основную память QLC при простое SSD (даже в течение короткого периода времени). AWT также динамически изменяет размеры областей SLC и TLC, чтобы обеспечить доступность заявленной ёмкости накопителя. Micron утверждает, что AWT позволяет достичь скорости последовательной записи на 63 процента выше, а скорости случайной записи на 49 процентов выше, чем у конкурирующих SSD на чипах памяти QLC и TLC.

В состав накопителей Micron 2600 входит безбуферный четырёхканальный контроллер Phison PS5029-E29T. Они оснащаются 2-Тбит 276-слойными чипами флеш-памяти Micron 3D NAND 9-го поколения c шестиплоскостной архитектурой и поддержкой интерфейса NVMe PCIe Gen 4×4.

Micron заявляет, что накопители новой серии обеспечивают самую высокую скорость ввода-вывода NAND, которая сейчас предлагается в клиентских SSD PCIe 4.0» и «до четырёх раз более высокую скорость последовательной непрерывной записи данных объёмом до 800 Гб в составе модели накопителя с заявленной ёмкостью 2 Тбайт». Компания также утверждает, что новинки обеспечивают лучшую последовательную и случайную производительность по сравнению с другими SSD-накопителями TLC и QLC без DRAM и «легко превосходят конкурентные SSD на базе QLC, а также бюджетные SSD на базе TLC» по скорости.

Накопители Micron 2600 предлагают ёмкость 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Их показатели случайной и последовательной производительности, а также ресурс увеличиваются с ростом ёмкости. Например, скорость последовательного чтения и записи накопителя ёмкостью 2 Тбайт достигает 7200 и 6500 Мбайт/с, а случайной производительности чтения и записи — 1 и 1,1 млн IOPS соответственно.

В 2024 году Micron выпустила QLC-накопители серии 2500, предлагавшие те же варианты ёмкости, но оснащённые 232-слойной памятью 3D NAND. Их производительность в случайных операциях чтения и записи достигали 1 млн IOPS, а производительность последовательного чтения и записи — 7,1 и 6 Гбит/с соответственно у модели ёмкостью 2 Тбайт. Таким образом, эффективность Micron 2600 на 2 Тбайт с технологией AWT на фоне предшественника той же ёмкости выросла несильно — всего на 7,7 %. Размер кеша SLC в моделях SSD серий 2500 и 2600 неизвестен, но меньший объём кеш-памяти SLC может отрицательно повлиять на производительность записи.

В то же время ресурс новых накопителей вырос более заметно. Micron 2500 на 2 Тбайт имеет заявленный ресурс 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), у Micron 2500 той же ёмкости этот показатель составляет 700 TBW, то есть на 17 процентов больше.

Накопители Micron 2600 QLC с AWT в настоящий момент проходят тестирование у OEM-клиентов компании. При этом следует отметить, что не все модели 2600 имеют технологию AWT — Micron предоставляет версии накопителей 2600 и без неё.