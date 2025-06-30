Сегодня 30 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Micron представила накопители Micron 260...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Micron представила накопители Micron 2600 QLC с уровнем производительности памяти TLC

Компания Micron выпустила OEM-накопители Micron 2600 на базе памяти NAND QLC для производителей ПК и ноутбуков, оснащённые технологией Adaptive Write Technology (AWT), обеспечивающей им уровень производительность более дорогих моделей SSD на базе памяти TLC.

Источник изображений: Micron

Источник изображений: Micron

Флеш-память NAND имеет четыре основных типа: SLC с записью одного бита на ячейку, MLC с записью двух битов, TLC с записью трёх и QLC с четырьмя битами на ячейку. Чем больше битов на ячейку, чем дешевле память в производстве. В то же время размещение большего количество битов в ячейке ухудшает производительность записи и долговечность памяти. Технология адаптивной записи (AWT) NVMe-накопителей Micron 2600 с памятью QLC обеспечивает производительность записи уровня памяти TLC.

Эти накопители оснащены кеш-памятью верхнего уровня SLC для новых входящих записей, а также кешем второго уровня TLC. Кеш TLC используется, когда SLC переполняется. Когда обе области памяти SLC и TLC заполнены, AWT переносит данные из этих областей в основную память QLC при простое SSD (даже в течение короткого периода времени). AWT также динамически изменяет размеры областей SLC и TLC, чтобы обеспечить доступность заявленной ёмкости накопителя. Micron утверждает, что AWT позволяет достичь скорости последовательной записи на 63 процента выше, а скорости случайной записи на 49 процентов выше, чем у конкурирующих SSD на чипах памяти QLC и TLC.

В состав накопителей Micron 2600 входит безбуферный четырёхканальный контроллер Phison PS5029-E29T. Они оснащаются 2-Тбит 276-слойными чипами флеш-памяти Micron 3D NAND 9-го поколения c шестиплоскостной архитектурой и поддержкой интерфейса NVMe PCIe Gen 4×4.

Micron заявляет, что накопители новой серии обеспечивают самую высокую скорость ввода-вывода NAND, которая сейчас предлагается в клиентских SSD PCIe 4.0» и «до четырёх раз более высокую скорость последовательной непрерывной записи данных объёмом до 800 Гб в составе модели накопителя с заявленной ёмкостью 2 Тбайт». Компания также утверждает, что новинки обеспечивают лучшую последовательную и случайную производительность по сравнению с другими SSD-накопителями TLC и QLC без DRAM и «легко превосходят конкурентные SSD на базе QLC, а также бюджетные SSD на базе TLC» по скорости.

Накопители Micron 2600 предлагают ёмкость 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Их показатели случайной и последовательной производительности, а также ресурс увеличиваются с ростом ёмкости. Например, скорость последовательного чтения и записи накопителя ёмкостью 2 Тбайт достигает 7200 и 6500 Мбайт/с, а случайной производительности чтения и записи — 1 и 1,1 млн IOPS соответственно.

В 2024 году Micron выпустила QLC-накопители серии 2500, предлагавшие те же варианты ёмкости, но оснащённые 232-слойной памятью 3D NAND. Их производительность в случайных операциях чтения и записи достигали 1 млн IOPS, а производительность последовательного чтения и записи — 7,1 и 6 Гбит/с соответственно у модели ёмкостью 2 Тбайт. Таким образом, эффективность Micron 2600 на 2 Тбайт с технологией AWT на фоне предшественника той же ёмкости выросла несильно — всего на 7,7 %. Размер кеша SLC в моделях SSD серий 2500 и 2600 неизвестен, но меньший объём кеш-памяти SLC может отрицательно повлиять на производительность записи.

В то же время ресурс новых накопителей вырос более заметно. Micron 2500 на 2 Тбайт имеет заявленный ресурс 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), у Micron 2500 той же ёмкости этот показатель составляет 700 TBW, то есть на 17 процентов больше.

Накопители Micron 2600 QLC с AWT в настоящий момент проходят тестирование у OEM-клиентов компании. При этом следует отметить, что не все модели 2600 имеют технологию AWT — Micron предоставляет версии накопителей 2600 и без неё.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выручка Micron от реализации HBM последовательно выросла на 50 %
Закат эпохи DDR4: Micron объявила о прекращении выпуска устаревшей памяти
Micron начала поставлять образцы 36-Гбайт стеков HBM4 12-Hi с пропускной способностью 2 Тбайт/с
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости
Китайская CXMT скоро займёт до 9 % мирового рынка памяти DDR5
SK Hynix первой предложит память HBM4E и уже заключила контракт с Nvidia и Microsoft
Теги: micron, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 4.0
micron, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 4.0
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft заявила, что ПК с Windows 11 в 2,3 раза быстрее ПК с Windows 10 и привела сомнительные аргументы
Toyota RAV4 по итогам прошлого года обогнала Tesla Model Y в статусе самого популярного в мире автомобиля
Япония запретила продажу смартфонов Google Pixel 7 — Pixel 8 и Pixel 9 тоже под угрозой
В Пекине прошёл первый в мире футбольный турнир между гуманоидными роботами
Раскрыта древнейшая «пасхалка» от разработчиков Apple — 27 лет назад её спрятали в Power Mac G3
AirPods с живым переводом и Wi-Fi без паролей могут появиться в iOS 26 уже осенью 3 ч.
Президент США заявил, что покупатель для американских активов TikTok найден 3 ч.
Baidu откроет исходный код Ernie, что может изменить расстановку сил на мировом ИИ-рынке 3 ч.
Meta переманила из OpenAI ещё четырёх специалистов в области ИИ 29-06 06:57
Обновился формат изображений PNG — теперь в нём поддерживается HDR, анимация и Exif 29-06 01:31
ИИ может лишить работы миллионы — Anthropic выяснит, так ли это на самом деле 29-06 01:29
Новая статья: Rematch — лучшая версия дворового футбола. Рецензия 29-06 00:07
Годовая выручка Canonical приблизилась к $300 млн 28-06 17:10
Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft 28-06 14:12
Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей 28-06 14:09
IPv6 стал основным протоколом в 21 стране — и Starlink этому способствует 17 мин.
ИИ от Palantir ускорит и удешевит строительство АЭС 23 мин.
Micron представила накопители Micron 2600 QLC с уровнем производительности памяти TLC 46 мин.
Подразделение Volkswagen займётся сдачей роботакси на базе минивэна ID. Buzz в аренду таксопаркам 57 мин.
Практически все характеристики наушников Nothing Headphones (1) стали известны до официального анонса 1 июля 2 ч.
Высокопоставленные руководители Nvidia за последние 12 месяцев выручили более $1 млрд на продаже акций компании 2 ч.
Gigabyte выпустила RTX 5060 и RTX 5060 Ti в исполнениях Eagle Max и Windforce Max с полноразмерным разъёмом PCIe 3 ч.
Власти Канады запретили деятельность поставщика систем видеонаблюдения Hikvision на территории страны 4 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI: не флагман — и что? 9 ч.
Таёжное облако: ИИ-кластер Northern Data Njoerd вошёл в рейтинг TOP500 12 ч.