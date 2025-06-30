Apple разрабатывает сразу семь устройств виртуальной и дополненной реальности — первое выйдет уже в этом году

Компания Apple занимается разработкой семи устройств виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), отметив, что первый из этих продуктов выйдет на рынок до конца 2025 года.

«Apple рассматривает носимые на голове устройства, как следующий важный тренд в потребительской электронике. В настоящее время компания разрабатывает по меньшей мере семь проектов, в том числе три продукта серии Vision и четыре модели умных очков. Сроки разработки пяти из этих продуктов подтверждены, а два ещё находятся на начальной стадии разработки», — говорится в сообщении Куо.

По данным аналитика, Apple готовится выпустить обновлённую версию гарнитуры смешанной реальности Vision Pro с процессором Apple M5. Сообщается, что серийное производство этого устройства должно начаться в третьем квартале 2025 года, а объём поставок до конца года может составить от 150 до 200 тыс. единиц. Помимо нового процессора, других изменений не ожидается.

Аналитик настаивает, что компания не отказалась от запуска гарнитуры Vision Air — более доступной версии Vision Pro. Предполагается, что серийное производство этого устройства начнётся в третьем квартале 2027 года. По данным источника, гарнитура будет на 40 % легче оригинальной Vision Pro за счёт использования пластика и магниевого сплава в конструкции. Кроме того, в ней будет меньше датчиков, что позволит снизить стоимость.

Ещё одним проектом является Vision Pro второго поколения, которая получит новый дизайн и флагманский процессор Apple. Ожидается, что серийное производство этого устройства начнётся во втором полугодии 2028 года. По словам Куо, гарнитура будет дешевле и значительно легче оригинальной версии.

Ранее СМИ сообщали, что Apple может выпустить первые умные очки в 2026 году. По мнению Куо, производитель iPhone предпримет первую попытку конкурировать с Meta✴ Ray-Ban не ранее второго квартала 2027 года. Он также добавил, что планируется выпустить от 3 до 5 млн умных очков первого поколения. Сообщается, что будут доступны несколько вариантов устройства, выполненных из разных материалов. Ключевые функции включают голосовое управление, распознавание жестов, фото- и видеосъёмку, а также распознавание окружающих объектов с помощью ИИ-алгоритмов.

Аналитик также упомянул о планах Apple выпустить две версии умных очков смешанной реальности. По его данным, первые XR-очки компании с встроенными дисплеями поступят в продажу в 2028 году. Они будут поддерживать голосовое управление и распознавание жестов. Подробностей о втором устройстве этой категории пока нет.

В недавнем сообщении Куо также упомянул об устройстве виртуальной реальности с дисплеем и проводным подключением для Mac и iPhone, работа над которым была приостановлена из-за слишком большого веса. Аналитик считает, что разработчики могут вернуться к этому проекту, и выход устройства на рынок ожидается во втором квартале 2026 года.

Из публикации Куо можно сделать любопытный вывод: аналитик считает, что Apple не просто привлечёт внимание потребителей к рынку умных очков, но и сможет обогнать конкурентов благодаря передовым технологиям — даже если первый продукт этой категории от Apple появится позже аналогичных устройств от других компаний.