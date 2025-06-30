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Отечественные сервисы видеосвязи захватили более 90 % корпоративного рынка в России

За последний год ситуация на российском рынке сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) в корпоративном сегменте в корне изменилась. Большинство крупных компаний перешли на отечественные сервисы ВКС, которые занимают более 90 % корпоративного рынка, пишет Forbes со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

Источник изображения: LinkedIn Sales Solutions/unsplash.com

Источник изображения: LinkedIn Sales Solutions / unsplash.com

Агентство TelecomDaily провело опрос, в котором были задействованы более тысячи сотрудников и приняли участие более 1,7 тысяч респондентов из отечественных организаций, работающих с ВКС, большей частью — владельцы или руководители.

Согласно опросу подавляющее большинство крупных компаний перешли на отечественные сервисы ВКС, и на зарубежные решения (Zoom, Skype и его замена MS Teams, Cisco WebEx и Google Meet) теперь приходится лишь 7 % рынка. Лидирует среди российских сервисов Iva Mcu (принадлежит Iva Technologies), который указали в качестве основного сервиса 33 % респондентов. Второе место по популярности у сервиса TrueConf с долей 21 %, третье — у «VK Звонки» (16 %). Далее следуют «Яндекс Телемост» (9 %), Dion (принадлежит IT-холдингу Т1) и «МТС Линк» — 5 %.

Для сравнения, за год до этого у Zoom было 68 % рынка, у Skype — 44 %, а на третьем месте был «Яндекс Телемост» с 19 %. Впрочем, в TelecomDaily отметили, что напрямую сравнивать нынешнее исследование и предыдущее не совсем корректно. «В 2025 году была изменена аудитория опроса и сделан фокус на крупный бизнес, а кроме того, в предыдущем исследовании методика позволяла указывать несколько сервисов сразу», — сообщили в агентстве.

Более 55 % опрошенных, ранее использовавших зарубежные ВКС, указали, что в случае их возвращения на российский рынок по-прежнему будут использовать отечественные сервисы. 37 % респондентов оценивают это как возможный вариант — «50/50» — и лишь 8 % полагают, что вернутся к использованию зарубежных сервисов.

Респонденты также указали уровень удовлетворённости качеством отечественных ВКС. Доля пользователей, сообщивших об отсутствии проблем при работе с Iva Mcu, составила 44 %, VideoMost — 42 %, Dion — 40 %, у «МТС Линк» и «Яндекс Телемост» — по 37 %. Индекс лояльности бренду NPS (net promoter score) у Iva Mcu равняется 40 %, у «МТС Линк» — 37 %, у Dion — 35 %, у VideoMost и «Яндекс Телемост» — 34 %.

Как отметил партнёр Comnews Research Леонид Коник, готовность к переходу на отечественные решения наблюдается во всех сегментах ПО, включая операционные системы, ERP-системы (софт для управления бизнес-процессами компании) и т.д. По его словам, во всех классах программного обеспечения наблюдается избыточное количество российских решений. «В сегменте ВКС ситуация выглядит особенно острой: в нём представлены более 20 отечественных платформ. Бизнес ещё изучает и сравнивает системы ВКС, но бесконечно этот процесс продолжаться не может», — сообщил эксперт, предположив, что в течение двух-трёх лет «выкристаллизуется не более трёх лидеров».

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Теги: видеоконференцсвязь, россия, исследование, коммуникации
видеоконференцсвязь, россия, исследование, коммуникации
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