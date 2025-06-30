Миллионы наушников можно превратить в подслушивающие устройства из-за уязвимости в чипе Bluetooth

Уязвимости чипов Bluetooth, используемых в десятках беспроводных устройств, могут применяться злоумышленниками для слежки за жертвами через микрофоны и кражи конфиденциальной информации. Об этом заявили представители компании ERNW, работающей в сфере информационной безопасности, на прошедшей в Германии конференции по кибербезопасности TROOPERS.

Специалисты обнаружили три уязвимости в чипах компании Airoha, которые широко используются в беспроводных наушниках, колонках, микрофонах и других устройствах. В общей сложности проблема затрагивает 29 моделей беспроводных устройств от Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, JLab, EarisMax, MoerLabs и Teufel. Это означает, что уязвимости подвержены миллионы наушников и других устройств по всему миру.

Все три уязвимости не являются критическими, поскольку для их эксплуатации требуются специализированные навыки, а также физическое присутствие в радиусе действия Bluetooth — то есть на расстоянии нескольких метров от жертвы. Речь идёт об уязвимостях CVE-2025-20700 (отсутствие проверки подлинности для служб GATT), CVE-2025-20701 (отсутствие проверки подлинности при соединении через Bluetooth BR/EDR) и CVE-2025-20702 (уязвимость в одном из протоколов производителя).

Хотя уязвимости не представляют серьёзной опасности, их использование может позволить злоумышленникам перехватить соединение между смартфоном и Bluetooth-аудиоустройством и задействовать профиль Hands-Free Profile для отправки команд на смартфон. «Диапазон доступных команд зависит от мобильной операционной системы, но все основные платформы поддерживают, по крайней мере, инициацию и приём звонков», — говорится в заявлении ERNW.

В компании добавили, что, в зависимости от конфигурации смартфона, злоумышленник может получить доступ к истории звонков и списку контактов. Потенциально эти уязвимости также могут использоваться для модификации прошивки устройства жертвы, что позволит удалённо выполнять команды на смартфоне и внедрять вредоносное программное обеспечение.

На данный момент Airoha выпустила обновлённый пакет SDK, в котором реализованы средства защиты от упомянутых уязвимостей. Производители затронутых устройств работают над созданием патчей. По данным источника, последние обновления для более чем половины затронутых моделей были выпущены не позднее 27 мая — то есть ещё до того, как Airoha представила обновлённый SDK.