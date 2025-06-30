Сегодня 30 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Миллионы наушников можно превратить в по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Миллионы наушников можно превратить в подслушивающие устройства из-за уязвимости в чипе Bluetooth

Уязвимости чипов Bluetooth, используемых в десятках беспроводных устройств, могут применяться злоумышленниками для слежки за жертвами через микрофоны и кражи конфиденциальной информации. Об этом заявили представители компании ERNW, работающей в сфере информационной безопасности, на прошедшей в Германии конференции по кибербезопасности TROOPERS.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Специалисты обнаружили три уязвимости в чипах компании Airoha, которые широко используются в беспроводных наушниках, колонках, микрофонах и других устройствах. В общей сложности проблема затрагивает 29 моделей беспроводных устройств от Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, JLab, EarisMax, MoerLabs и Teufel. Это означает, что уязвимости подвержены миллионы наушников и других устройств по всему миру.

Все три уязвимости не являются критическими, поскольку для их эксплуатации требуются специализированные навыки, а также физическое присутствие в радиусе действия Bluetooth — то есть на расстоянии нескольких метров от жертвы. Речь идёт об уязвимостях CVE-2025-20700 (отсутствие проверки подлинности для служб GATT), CVE-2025-20701 (отсутствие проверки подлинности при соединении через Bluetooth BR/EDR) и CVE-2025-20702 (уязвимость в одном из протоколов производителя).

Хотя уязвимости не представляют серьёзной опасности, их использование может позволить злоумышленникам перехватить соединение между смартфоном и Bluetooth-аудиоустройством и задействовать профиль Hands-Free Profile для отправки команд на смартфон. «Диапазон доступных команд зависит от мобильной операционной системы, но все основные платформы поддерживают, по крайней мере, инициацию и приём звонков», — говорится в заявлении ERNW.

В компании добавили, что, в зависимости от конфигурации смартфона, злоумышленник может получить доступ к истории звонков и списку контактов. Потенциально эти уязвимости также могут использоваться для модификации прошивки устройства жертвы, что позволит удалённо выполнять команды на смартфоне и внедрять вредоносное программное обеспечение.

На данный момент Airoha выпустила обновлённый пакет SDK, в котором реализованы средства защиты от упомянутых уязвимостей. Производители затронутых устройств работают над созданием патчей. По данным источника, последние обновления для более чем половины затронутых моделей были выпущены не позднее 27 мая — то есть ещё до того, как Airoha представила обновлённый SDK.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить
Хакеры могут захватить тысячи серверов — в популярном контроллере для удалённого управления найдена критическая уязвимость
WinRAR экстренно устранила опасный баг, позволявший через архив запускать вредоносное ПО
Ущерб российскому бизнесу от DDoS-атак утроился в 2025 году, и это не предел
Microsoft выведет антивирусное ПО за пределы ядра Windows, кардинально изменив безопасность ОС
Сотни торговцев персональными данными уличили в нарушении законов США
Теги: bluetooth, уязвимость, наушники
bluetooth, уязвимость, наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft заявила, что ПК с Windows 11 в 2,3 раза быстрее ПК с Windows 10 и привела сомнительные аргументы
Samsung до сих пор не хватает собственной памяти LPDDR5X для смартфонов Galaxy S25
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ
MSI выпустит компактные GeForce RTX 5050 Gaming с разгоном и без
Rockstar готовится к старту рекламной кампании GTA VI — студии понадобились специалисты по локализации, в том числе русской 8 мин.
Миллионы наушников можно превратить в подслушивающие устройства из-за уязвимости в чипе Bluetooth 10 мин.
Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся 52 мин.
«Революционные» технологии, истоки проекта и поддержка после релиза: новые подробности ролевого MMO-шутера The Cube во вселенной Atomic Heart 2 ч.
Отечественные сервисы видеосвязи захватили более 90 % корпоративного рынка в России 6 ч.
В Telegram появилась «Проверка фактов», но не у всех 8 ч.
Слухи: Bethesda подготовила новые трейлеры The Elder Scrolls VI, но не для широкой публики 8 ч.
Восток и Запад встречаются в дебютном трейлере дополнения Badlands к симулятору выживания DayZ 8 ч.
Безоговорочный возврат средств, скидка за лояльность и план патчей: создатели провального ремастера Warhammer 40,000: Space Marine обратились к игрокам 9 ч.
«Придётся пройти ещё раз»: звезда Assassin’s Creed IV: Black Flag недвусмысленно намекнула на неанонсированный ремейк игры 11 ч.
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции 3 ч.
SpaceX запустила британский спутник для производства полупроводников прямо на орбите Земли 3 ч.
Слухи: Apple выпустит недорогой MacBook с чипом от iPhone 3 ч.
Б/у автоаккумуляторы запитали ИИ ЦОД с 2 тыс. ускорителей 4 ч.
Anker отзовёт ещё несколько миллионов пауэрбанков с потенциально пожароопасными элементами 5 ч.
SiPearl Seine — сервер эталонного дизайна для европейских Arm-процессоров Rhea1 7 ч.
Apple разрабатывает сразу семь устройств виртуальной и дополненной реальности — первое выйдет уже в этом году 7 ч.
ATP представила индустриальные SSD серий N651Si/N651Sc с повышенной долговечностью 8 ч.
Блоки питания TESLA: надёжность, защита и выгодная цена для любой сборки 8 ч.
Китайские электромобили станут безопаснее: власти ужесточат требования к защите батарей от возгораний и взрывов 9 ч.