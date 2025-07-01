Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Обнаружено самое любимое число ИИ — и эт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обнаружено самое любимое число ИИ — и это не 42

На просьбу угадать число от 1 до 50 наиболее популярные модели искусственного интеллекта, в том числе OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude Sonnet 4, Google Gemini 2.5 Flash и Meta Llama 4 дали один и тот же ответ — 27.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Неожиданное единодушие систем ИИ отметил специалист по работе с данными из консалтинговой компании Capco Мохд Фарааз (Mohd Faraaz). Ответ «27» на просьбу угадать число от 1 до 50 дали шесть из семи опрошенных им моделей. И только разработанный компанией xAI Илона Маска (Elon Musk) чат-бот Grok дал ответ «42», вероятно, почерпнув его из книги «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса (Douglas Adams). Чат-бот Anthropic Claude пояснил свой выбор так: «Я выбрал „27“ отчасти случайным образом, но, честно говоря, оно показалось мне хорошим вариантом ближе к середине, не слишком очевидным. Такие варианты как „25“ (ровно в середине) или „1“ и „50“ (крайние) показались слишком предсказуемыми. „27“ близко к середине, но имеет небольшую асимметрию — оно не точно в центре и некоторым образом кажется более естественным как догадка. Кроме того, люди зачастую избегают круглых чисел, когда загадывают „случайные“, так что я исключил кратные 5 или 10. Я хотя бы немного оказался близко к вашему числу?»

На поведение модели влияют массивы обучающих данных, процедура RLHF (обучение с подкреплением и обратной связью с человеком) и механизмы выборки, указывают опрошенные ресурсом The Register эксперты. Обрабатывая серию запросов об угадывании чисел, модели ИИ могут давать разные ответы, но чтобы они были случайными, таким системам необходим доступ к генератору случайных или псевдослучайных чисел, например, возможность выполнять код JavaScript. Генерируя же ответ исключительно собственными силами, модель ведёт себя более предсказуемо, отдавая предпочтение одним числам перед другими, обратил внимание в своей работе испанский специалист по работе с данными Хавьер Коронадо-Бласкес (Javier Coronado-Blázquez).

В рамках исследования он взял три диапазона случайных чисел, обратился к шести моделям ИИ, использовал семь языков и шесть температур — параметров, влияющих на предсказуемость ответов. По итогам 75 600 запросов большинство моделей в большинстве случаев оказались очень предсказуемыми, и ответы их варьировались не очень сильно. В 80 % случаев OpenAI GPT-4o-mini, Microsoft Phi-4 и Google Gemini 2.0 в диапазоне от 1 до 10 выбирали число 7. При запросах на испанском языке Gemini в диапазоне от 1 до 5, как правило, отвечал «3», а на английском — «4». Вообще в диапазоне 1–5 модели чаще отвечали «3» и «4»; в промежутке 1–10 самыми популярными были ответы «5» и «7»; а в диапазоне 1–100 чаще всего поступали ответы «37», «47» и «73». За исключением 4, все эти числа являются простыми.

На неспособность угадывать выпадение орла или решки при подбрасывании монеты обратили внимание в своём исследовании учёные из США Кэтрин Ван Коверинг (Katherine Van Koevering) и Джон Кляйнберг (Jon Kleinberg). Это роднит ИИ с человеком, указывают они, но ограничивает возможности моделей в задачах, когда требуется случайный ответ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-модель DeepSeek R1 заработала на суверенных китайских ускорителях Sophgo
OpenAI пока не готова активно использовать ускорители Google в своей инфраструктуре
Microsoft испытала ИИ-доктора MAI-DxO, который ставит диагнозы в 4 раза точнее врачей
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно
«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой»
Стартапу xAI Илона Маска удалось недавно привлечь в общей сложности $10 млрд
Теги: ии, случайные числа, модель
ии, случайные числа, модель
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Пять причин полюбить HONOR 400 Pro
ИИ-модель DeepSeek R1 заработала на суверенных китайских ускорителях Sophgo
Новый план Huawei по «захвату мира»: компания открыла исходный код своих ИИ-моделей 14 мин.
«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ 18 мин.
Чрезмерное регулирование тормозят инновации в Европе, заключили в Google 19 мин.
Обнаружено самое любимое число ИИ — и это не 42 2 ч.
Cloudflare закрыла ИИ-краулерам бесплатный доступ к сайтам — за сбор данных теперь придётся платить 2 ч.
МТС Web Services запустила B2B-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными 3 ч.
Electronic Arts опубликовала тизер первой за 16 лет новой NCAA March Madness — 2K тоже дразнит фанатов возвращением в игру 3 ч.
Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это 4 ч.
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix 5 ч.
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно 5 ч.
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов 18 мин.
Даже акционеры Nintendo не могут достать Switch 2 — глава компании извинился за дефицит 28 мин.
Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет 51 мин.
Oracle заполучила загадочного облачного клиента, который будет приносить ей $30 млрд/год 2 ч.
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска 2 ч.
Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей 3 ч.
Обновление системы резервного копирования TATLIN.BACKUP для защиты данных от вирусов-шифровальщиков 3 ч.
HPE продаст Instant On, чтобы купить Juniper, а Juniper лицензирует Mist, чтобы продаться HPE 3 ч.
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой 4 ч.
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей 5 ч.