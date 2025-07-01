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Даже акционеры Nintendo не могут достать Switch 2 — глава компании извинился за дефицит

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) в ходе ежегодного общего собрания акционеров компании принес извинения перед пользователями, которые пока не смогли купить игровую консоль Switch 2, так как спрос на неё «значительно превзошёл ожидания». Как сообщает Nintendo Life, один из акционеров сообщил, что даже ему не удалось купить новую консоль — настолько серьёзным оказался её дефицит.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Switch 2 поступила в продажу в начале июня. Всего за четыре дня с момента старта реализации было продано более 3,5 млн штук Switch 2, значительно превысив рекорд продаж оригинальной консоли Nintendo Switch.

Фурукава отметил, что спрос на новинку во многих странах опережает предложение, и компания пока не может полностью его удовлетворить. Даже некоторые из акционеров Nintendo не смогли купить Switch 2.

«Начиная с апреля мы принимаем заявки на покупку на основе лотереи через My Nintendo Store. Количество заявок, число которых составило 2,2 млн, значительно превзошло наши ожидания», — сказал президент Nintendo. Он рассказал, что компания уже провела четыре раунда продаж на основе лотереи, и в июле запустит следующий раунд. «Многие крупные розничные магазины также прибегли к продажам на основе лотереи», — добавил Фурукава.

Судя по всему, проблема дефицита Switch 2 не затронула рынки США и Великобритании, в то время как другим странам — в первую очередь Японии — повезло меньше, пишет ресурс Tom's Hardware. По данным Statista, Япония занимает лишь третье место по объёмам выручки компании, и для Nintendo имеет смысл поставлять в первую очердь в страны, где у неё гарантировано будет больше всего продаж.

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Теги: nintendo, switch 2, игровая консоль
nintendo, switch 2, игровая консоль
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