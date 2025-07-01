Разработчик конфиденциальных сервисов Proton решил засудить Apple за недобросовестную конкуренцию

Разработчик ориентированных на конфиденциальность программных решений Proton, в том числе почтовой службы, календаря и облачного хранилища, подал в суд на Apple, обвинив её в антиконкурентных действиях в магазине приложений App Store.

Производитель iPhone, по версии Proton, занимает положение монополиста на рынке смартфонов, распространения приложений и обработки платежей в приложениях; комиссионные сборы Apple компания охарактеризовала как пошлины на интернет-торговлю, назвав их «искусственными и произвольными». Истец требует внести изменения в механизмы работы App Store и возместить ему денежные убытки — средства он обещает направить организациям, которые борются за демократию и права человека.

Заявление, поданное в Северном округе Калифорнии, будет рассматриваться в составе коллективного иска от имени ряда разработчиков, в том числе корейских, которые стремятся засудить технологического гиганта. Proton ссылается на дело Epic Games против Apple, в рамках которого, по словам компании, было доказано, что производитель iPhone получает чрезмерную прибыль от комиссий в App Store, и тезис о необходимости этих сборов для поддержания работы площадки представляется сомнительным. Истец указывает, что Apple запретила разработчикам общаться с пользователями приложений и сообщать им о возможности совершать те же покупки через веб-интерфейс по более скромным ценам. Отмечается, что приложения без поддержки платёжной системы Apple рискуют оказаться исключёнными из App Store.

Упоминаются и другие особенности работы мобильных приложений. Это сложность в управлении платежами и подписками на разных устройствах Apple; пользователи, повысившие уровень своих учётных записей через веб-интерфейс, лишены возможности отменить эти изменения через iPhone. Приложение календаря от Proton нельзя установить по умолчанию на iOS, хотя это допускается для браузеров, клиентов электронной почты, телефона и обмена сообщениями, а также других продуктов. Клиент облачного хранилища Proton имеет ограничения на работу в фоновом режиме, тогда как его аналог Apple iCloud — нет. Наконец, утверждает истец, App Store как единственный магазин приложений для мобильных устройств Apple оказывается инструментом политической борьбы в руках авторитарных режимов по всему миру.