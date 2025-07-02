Платформа Threads, принадлежащая Meta✴, начала внедрять долгожданную собственную функцию личных сообщений (Direct Messages, DM). Теперь пользователи могут отправлять сообщения напрямую, без перехода в Instagram✴. Одновременно с этим появится инструмент под названием Highlighter, который будет выделять наиболее интересные ветки обсуждений, попавшие в тренды.

На первом этапе личные сообщения в Threads будут поддерживать базовые функции: индивидуальные чаты, стандартные эмодзи-реакции, возможность пожаловаться на спам и отключение уведомлений. Более продвинутые опции, такие как групповые чаты и фильтры входящих сообщений, появятся позже. При этом, как отмечает TechCrunch, пользователи пока не могут запретить определённым подписчикам писать им, так как блокировка аккаунта в Threads автоматически блокирует его и в Instagram✴.

Добавление DM делает Threads более конкурентоспособной по сравнению с такими соцсетями, как X и Bluesky, где уже реализована возможность прямого общения. При этом не планируется внедрять шифрование личных сообщений — в отличие от разрабатываемой Meta✴ системы X Chat. Эмми Далтон Смит (Emily Dalton Smith), вице-президент по продуктам Threads, пояснила, что приватные сообщения предназначены для быстрого обмена информацией, а не для конфиденциальных бесед, поэтому шифрование не является ключевым элементом этой функции.

Смит также подчеркнула, что сообщество Threads формируется иначе, чем в Instagram✴. Пользователи создают собственные ветки интересов, которые отличаются от традиционных социальных связей. По данным Meta✴, более трети ежедневных пользователей Threads имеют менее чем 50 % совпадений в списке контактов между двумя приложениями, что и привело разработчиков к мысли о необходимости создания в Threads независимой от Instagram✴ функции личных сообщений.

Что касается нового инструмента Highlighter, он будет выделять не только трендовые темы, но и активные обсуждения, позволяя пользователям быстрее включаться в беседы. Пока он работает в режиме показа тем, связанных с контентом из ленты For You. В будущем планируется выделять сообщения пользователей и обсуждения в рамках тематических разделов.

Глобальному запуску DM предшествовало тестирование в нескольких странах, включая Гонконг, Таиланд, Аргентину и Бразилию. Доступ к личным сообщениям получат только совершеннолетние пользователи в большинстве стран — за исключением Японии, Австралии, Великобритании и стран ЕС.