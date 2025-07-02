Apple оштрафовали на $110 млн за незаконное использование технологии связи 20-летней давности

После многомесячного судебного разбирательства суд обязал компанию Apple выплатить испанской фирме TOT Power Control $110,7 млн в рамках спора о патенте на технологию, связанную с сетями 3G, сообщает 9to5Mac. Это решение было вынесено на 30 июня федеральной коллегией присяжных штата Делавэр (США).

TOT Power Control владеет технологией, которая регулирует уровень радиосигнала и энергопотребления в устройствах, работающих в сетях третьего поколения, что положительно влияет как на стабильность соединения, так и на автономность устройств. По утверждению компании, её запатентованный ещё в 2005 году алгоритм управляет мощностью передачи сигнала в зависимости от соотношения полезного сигнала к помехам. При этом, по мнению TOT Power Control, чипы, используемые в iPhone, iPad и Apple Watch, применяют эту технологию без лицензии.

Жюри признало, что Apple нарушила патент №7 532 865, но не нашла нарушений по второму патенту — №7 496 376. Также суд отклонил ходатайство Apple об аннулировании патентов испанской компании, что обычно используется крупными компаниями для защиты в подобных делах.

Вместо единовременной компенсации Apple обязали выплачивать роялти по 25 центов за каждое устройство, где была использована спорная технология. Общая сумма составила более $110,7 млн. Представители Apple заявили агентству Reuters, что компания разочарована решением и намерена его обжаловать.