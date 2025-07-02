Задняя панель Nothing Phone 3 стала больше похожа на экран смартфона

Компания Nothing после долгих анонсов наконец представила Phone 3 — новый флагман с узнаваемым дизайном, но с неожиданными изменениями. Вместо привычного светодиодного интерфейса Glyph на задней панели теперь установлен монохромный дисплей Glyph Matrix, состоящий из 489 отдельных светодиодов.

Nothing Phone 3, как сообщает Android Authority, сохранил фирменный минималистичный дизайн бренда и получил креативную заднюю панель с технологией Glyph Matrix. В отличие от прошлых версий, где использовались отдельные светодиоды для уведомлений, в новом устройстве установили полноценный монохромный микро-LED дисплей, в котором для отображения картинки используются массивы микроскопических светодиодов.

Каждый пиксель на таком экране состоит из отдельного микро-светодиода, который излучает собственный свет, в отличие от LCD-дисплеев, где используется внешняя подсветка. Это позволяет достигать высокой яркости, контрастности и энергоэффективности, а также широкого цветового охвата и углов обзора.

Представители компании заявили, что новый экран разработан с целью сокращения времени работы с основным дисплеем телефона, хотя формально сам Glyph Matrix также является экраном. Примечательно, что название Glyph Interface больше не используется, но термин продолжают применять к новому модулю, что, однако, может вызывать путаницу у пользователей.

Glyph Matrix поддерживает отображение уведомлений от приложений, индивидуальных контактов и показывает прогресс выполнения действий в реальном времени. Также можно назначать собственные значки (пиксельные аватары) для абонентов, которые будут видны при входящих сообщениях. Функция идентификации звонков появится в этом месяце через обновление OTA. Это будет работать так: при длительном нажатии на кнопку Glyph будет отображаться имя или номер вызывающего абонента.

Кроме того, в Nothing Phone 3 реализовано несколько дополнительных возможностей: визуальный таймер при съёмке на камеру, функцию подсветки (Glyph Torch), индикатор уровня громкости и анимацию при NFC-связи.