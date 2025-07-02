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Задняя панель Nothing Phone 3 стала больше похожа на экран смартфона

Компания Nothing после долгих анонсов наконец представила Phone 3 — новый флагман с узнаваемым дизайном, но с неожиданными изменениями. Вместо привычного светодиодного интерфейса Glyph на задней панели теперь установлен монохромный дисплей Glyph Matrix, состоящий из 489 отдельных светодиодов.

Источник изображений: androidauthority.com

Источник изображений: androidauthority.com

Nothing Phone 3, как сообщает Android Authority, сохранил фирменный минималистичный дизайн бренда и получил креативную заднюю панель с технологией Glyph Matrix. В отличие от прошлых версий, где использовались отдельные светодиоды для уведомлений, в новом устройстве установили полноценный монохромный микро-LED дисплей, в котором для отображения картинки используются массивы микроскопических светодиодов.

Каждый пиксель на таком экране состоит из отдельного микро-светодиода, который излучает собственный свет, в отличие от LCD-дисплеев, где используется внешняя подсветка. Это позволяет достигать высокой яркости, контрастности и энергоэффективности, а также широкого цветового охвата и углов обзора.

Представители компании заявили, что новый экран разработан с целью сокращения времени работы с основным дисплеем телефона, хотя формально сам Glyph Matrix также является экраном. Примечательно, что название Glyph Interface больше не используется, но термин продолжают применять к новому модулю, что, однако, может вызывать путаницу у пользователей.

Glyph Matrix поддерживает отображение уведомлений от приложений, индивидуальных контактов и показывает прогресс выполнения действий в реальном времени. Также можно назначать собственные значки (пиксельные аватары) для абонентов, которые будут видны при входящих сообщениях. Функция идентификации звонков появится в этом месяце через обновление OTA. Это будет работать так: при длительном нажатии на кнопку Glyph будет отображаться имя или номер вызывающего абонента.

Кроме того, в Nothing Phone 3 реализовано несколько дополнительных возможностей: визуальный таймер при съёмке на камеру, функцию подсветки (Glyph Torch), индикатор уровня громкости и анимацию при NFC-связи.

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Теги: nothing, nothing phone (3), смартфоны
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