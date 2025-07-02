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В Android теперь можно изменять RCS-сообщения, присланные с iPhone

Google тихо запустила возможность редактирования сообщений, отправленных с Android на iPhone. Правда, функция пока доступна не всем и работает с ограничениями. Тем не менее, похоже, сделан ещё один шаг к совместимости протокола передачи обмена сообщениями (RCS) между двумя платформами.

Источник изображения: Allef Vinicius / Unsplash

Источник изображения: Allef Vinicius / Unsplash

Долгое время обмен текстовыми сообщениями между Android и iPhone оставлял желать лучшего, но с появлением стандарта RCS ситуация начала меняться. Стандарт RCS значительно улучшил коммуникацию между разными платформами, добавив поддержку высококачественных медиафайлов, отметки о прочтении и индикаторы набора текста. Однако некоторые функции, такие как редактирование уже отправленных сообщений, оставались недоступными в кросс-платформенных чатах. То есть, владельцы iPhone могли редактировать только сообщения, пересылаемые внутри своей платформы, а пользователи Android — своей.

Проблема заключалась в том, что изначально функция не была частью официальной спецификации RCS, а Apple реализовала на своих устройствах поддержку стандарта Universal Profile 2.4, где редактирование не предусмотрено. Ситуация изменилась в этом году, когда стандарт обновился до версии 3.0, в которой были добавлены не только исправление сообщений, но и сквозное шифрование.

Чтобы проверить работоспособность функции, нужно нажать на сообщение, удерживая его, далее нажать на значок карандаша, внести правки и отправить заново. Функция работает в личных и групповых чатах на iOS 18.5 и iOS 26 бета-версии, но только в течение 15 минут после отправки, то есть так же, как и в переписке между устройствами одной платформы.

Источник изображения: androidauthority.com

Источник изображения: androidauthority.com

При этом на Android всё будет выглядеть корректно, но на iPhone отредактированное сообщение отобразится как новое (со звёздочкой). Также владельцы iPhone пока не могут изменять свои RCS-сообщения, отправленные на Android, и чтобы функция заработала полноценно, Apple придётся обновить своё приложение «Сообщения». Однако неизвестно, когда это может произойти.

В настоящий момент возможность доступна лишь ограниченному числу пользователей. Журналист из Android Authority отследил всего несколько упоминаний об этом: одно — в Reddit, другое — от подписчика в соцсети. Предположительно, Google сейчас испытывает функцию среди бета-тестеров, и широкое внедрение ожидается позже — возможно, вместе с запуском сквозного шифрования для RCS-переписки между платформами. По крайней мере, об этом ранее договорились Apple и Google.

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Теги: android, ios, rcs, iphone
android, ios, rcs, iphone
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