В Android теперь можно изменять RCS-сообщения, присланные с iPhone

Google тихо запустила возможность редактирования сообщений, отправленных с Android на iPhone. Правда, функция пока доступна не всем и работает с ограничениями. Тем не менее, похоже, сделан ещё один шаг к совместимости протокола передачи обмена сообщениями (RCS) между двумя платформами.

Долгое время обмен текстовыми сообщениями между Android и iPhone оставлял желать лучшего, но с появлением стандарта RCS ситуация начала меняться. Стандарт RCS значительно улучшил коммуникацию между разными платформами, добавив поддержку высококачественных медиафайлов, отметки о прочтении и индикаторы набора текста. Однако некоторые функции, такие как редактирование уже отправленных сообщений, оставались недоступными в кросс-платформенных чатах. То есть, владельцы iPhone могли редактировать только сообщения, пересылаемые внутри своей платформы, а пользователи Android — своей.

Проблема заключалась в том, что изначально функция не была частью официальной спецификации RCS, а Apple реализовала на своих устройствах поддержку стандарта Universal Profile 2.4, где редактирование не предусмотрено. Ситуация изменилась в этом году, когда стандарт обновился до версии 3.0, в которой были добавлены не только исправление сообщений, но и сквозное шифрование.

Чтобы проверить работоспособность функции, нужно нажать на сообщение, удерживая его, далее нажать на значок карандаша, внести правки и отправить заново. Функция работает в личных и групповых чатах на iOS 18.5 и iOS 26 бета-версии, но только в течение 15 минут после отправки, то есть так же, как и в переписке между устройствами одной платформы.

При этом на Android всё будет выглядеть корректно, но на iPhone отредактированное сообщение отобразится как новое (со звёздочкой). Также владельцы iPhone пока не могут изменять свои RCS-сообщения, отправленные на Android, и чтобы функция заработала полноценно, Apple придётся обновить своё приложение «Сообщения». Однако неизвестно, когда это может произойти.

В настоящий момент возможность доступна лишь ограниченному числу пользователей. Журналист из Android Authority отследил всего несколько упоминаний об этом: одно — в Reddit, другое — от подписчика в соцсети. Предположительно, Google сейчас испытывает функцию среди бета-тестеров, и широкое внедрение ожидается позже — возможно, вместе с запуском сквозного шифрования для RCS-переписки между платформами. По крайней мере, об этом ранее договорились Apple и Google.