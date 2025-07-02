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Продажи Phasmophobia превысили 25 миллионов копий — кооперативный хоррор ещё даже не вышел из раннего доступа

Разработчики из независимой британской студии Kinetic Games поделились новой информацией об успехах своего кооперативного психологического хоррора Phasmophobia, до сих пор находящегося в раннем доступе.

Источник изображений: Phasmophobia

Источник изображений: Kinetic Games

Напомним, Phasmophobia стартовала в раннем доступе Steam в сентябре 2020 года и осенью 2024-го достигла 20 млн проданных копий, а с выходом консольных версий в прошлом октябре показатель достиг 23 млн.

Как стало известно, к настоящему моменту суммарные продажи Phasmophobia на всех целевых платформах превысили уже 25 млн копий: «Спасибо, охотники на призраков, за вашу поддержку с самого первого дня».

По сюжету игрокам в роли охотников на призраков нужно изучать локации на предмет паранормальной активности и с помощью специальных приборов собирать улики, избегая встречи с привидениями.

Phasmophobia предлагает кооператив на четырёх человек, кроссплей между всеми платформами, систему распознавания речи (голосом можно взаимодействовать с нечистью) и минималистичный интерфейс. Имеется перевод на русский.

Вышедшее 24 июня обновление Chronicle стало крупнейшим для Phasmophobia за время раннего доступа и принесло с собой переработку геймплейных элементов, новое снаряжение и многое другое.

Предрелизная версия Phasmophobia вышла на PC (Steam), PS5, PS VR2, Xbox Series X и S. Хотя игра ещё не выбралась из раннего доступа, по мотивам хоррора уже снимают фильм ужасов — за производство отвечает студия Blumhouse.

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Теги: phasmophobia, kinetic games, хоррор, продажи игр
phasmophobia, kinetic games, хоррор, продажи игр
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