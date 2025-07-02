ИИ за пару дней решил загадку супербактерий, над которой учёные бились годами

Профессор Хосе Р. Пенадас (Jose R Penades) и его команда из Имперского колледжа Лондона на протяжении десятка лет выясняли, почему некоторые супербактерии устойчивы к антибиотикам. Когда исследование наконец было закончено, ученые сформулировали для ИИ от Google суть проблемы. И тот за два дня пришел к тем же выводам, на которые у микробиологов ушли годы.

Профессор рассказал BBC, что был шокирован результатом, поскольку его исследование не было опубликовано и нейросети не могли узнать о нем из открытых источников. Хосе Р. Пенадас даже спросил у Google, не было ли у них доступа к его компьютеру. Доступа, конечно, не было.

«Я был в магазине с кем-то из знакомых и сказал: „Пожалуйста, оставь меня одного на час, мне надо это переварить“», — рассказал он в эфире программы Today на BBC Radio Four.

По словам ученого, дело даже не в том, что ИИ предложил одну гипотезу, которая оказалась верной. Система выдала ещё четыре гипотезы, и все они имели смысл. Одна из них вообще не приходила исследователю в голову.

В итоге и микробиологи, и ИИ пришли к выводу, что супербактерии (невосприимчивые к антибиотикам микроорганизмы) могут формировать из разных фрагментов вирусов «ключи», которые позволяют им переходить «из одного дома в другой», то есть от одного вида хозяина к другому. Важно то, что эта гипотеза была уникальной для команды Пенадаса и нигде не публиковалась.

Теперь все участники проекта уверены, что ИИ изменит науку и значительно ускорит научные открытия.