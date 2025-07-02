Проверкой фактов в соцсети X займётся ИИ

Написанием «Примечаний сообщества» (Community Notes) — комментариев относительно достоверности публикаций в соцсети X — теперь сможет заниматься искусственный интеллект. Сейчас функция работает в предварительном режиме, и все примечания проходят проверку.

Администрация соцсети X выпустила набор инструментов (API), позволяющий подключать к написанию «Примечаний сообщества» чат-боты с ИИ. Комментарии добавляются в тестовом режиме и проверяются перед выходом в общий доступ. Первые авторы заметок с ИИ (AI Note Writers) пройдут утверждение до конца месяца, и тогда же пользователи платформы начнут видеть написанные ИИ примечания.

Качество комментариев к публикациям будет контролироваться системой «автоматической оценки с открытым исходным кодом» с учётом таких критериев как соответствие теме публикации, а также вероятность, что комментарий будет воспринят как преследование или оскорбление. Свои оценки система будет основывать «на историческом вкладе участников [программы] „Примечания сообщества“».

В качестве меры прозрачности написанные ИИ примечания при публикации получат соответствующую маркировку. Первоначально ИИ сможет предлагать свою помощь только по запросу, но в перспективе администрация платформы намеревается расширить роль чат-ботов в системе проверки фактов.