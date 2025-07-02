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В следующем году PlayStation 5 Pro получит большое обновление с улучшенным алгоритмом масштабирования

PS5 Pro получит крупное обновление в следующем году, которое приведет к значительному улучшению качества изображения и повышению частоты кадров. Речь идёт о внедрении усовершенствованного алгоритма масштабирования графики, который придет на смену существующей технологии масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Источник: Sony

Источник: Sony

В интервью Tom's Guide ведущий архитектор PS5 Марк Черни (Mark Cerny) заверил, что разработчикам игр будет легко внедрить новую технологию. При этом обновление затронет только PS5 Pro и не коснется базовой версии консоли.

В настоящее время Sony и AMD продолжают работать над Project Amethyst, в рамках которого создаются продвинутые алгоритмы машинного обучения и нейросетей для улучшения игровой графики. Sony привносит свой опыт в области консолей и разработки игр, а AMD — десятилетия опыта в проектировании графических процессоров. Обе компании могут свободно использовать результаты сотрудничества, как это уже сделала AMD, выпустив FSR 4.

По словам Марка Черни, сотрудничество развивается гораздо быстрее, чем ожидали стороны. Ранее планировалось, что на Project Amethyst для значительного улучшения алгоритма масштабирования потребуются годы, но в итоге команда справилась с основными задачами за девять месяцев.

«Алгоритм, который они придумали, может быть реализован на оборудовании текущего поколения. Он уже был выпущен AMD как часть FSR 4 для ПК. Мы находимся в процессе его внедрения на PlayStation, и он выйдет в следующем году на PS5 Pro», — добавил представитель Sony.

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Теги: sony, ps5 pro, консоли
sony, ps5 pro, консоли
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