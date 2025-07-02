Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... G.Skill продемонстрировала в деле модуль...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

G.Skill продемонстрировала в деле модуль памяти CAMM2 DDR5-10000

Компания G.Skill продолжает изучать разгонный потенциал нового формата оперативной памяти CAMM2 DDR5 и сообщила об успешном проведении тестов модуля CAMM2 объёмом 64 Гбайт в режиме DDR5-10000. Тестирование проводилось на модифицированной материнской плате Asus ROG Maximus Z890 Hero в сочетании с процессором Intel Core Ultra 7 265K.

Источник изображений: G.Skill

Источник изображений: G.Skill

Производитель отмечает, что разогнанный модуль памяти CAMM2 DDR5-10000 успешно прошёл тест в программе Memtest. Память работала с задержками CL52-70-70-160 при напряжении 1,45 В.

Модули памяти формата CAMM2 обладают рядом преимуществ перед обычными модулями DIMM. Они занимают меньше места на материнской плате, поддерживают широкую шину памяти на одном модуле (один модуль может работать в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность), отличаются улучшенной целостностью сигналов, более высоким разгонным потенциалом и упрощённым охлаждением.

К сожалению, производители материнских плат пока не спешат переходить на новый формат ОЗУ. Платы с поддержкой модулей CAMM2 демонстрируются на различных выставках электроники, но в продаже практически не встречаются. Тем не менее, некоторые производители уже выпускают ноутбуки с поддержкой нового формата памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
G.Skill представила 256-Гбайт комплект памяти DDR5-6000 CL32 из четырёх модулей
Почему DDR5 CUDIMM — это шаг вперёд: подробности и тесты
Установлен новый рекорд разгона памяти — DDR5-12772, его поставила память G.Skill
Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores
Samsung стала на шаг ближе к HBM4 — компания готова к выпуску DRAM шестого поколения
Теги: camm2, ddr5, g.skill, оперативная память
camm2, ddr5, g.skill, оперативная память
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
В следующем году PlayStation 5 Pro получит большое обновление с улучшенным алгоритмом масштабирования
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
Доисторическая метроидвания Primal Planet о выживании в мире динозавров и инопланетян получила дату выхода и новый трейлер 3 ч.
Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру 3 ч.
Baidu встроила генеративный ИИ в поиск, научила его лучше понимать китайский и запустила генератор видео по изображениям 4 ч.
Проверкой фактов в соцсети X займётся ИИ 4 ч.
Соавторы Subnautica и основатели Unknown Worlds покинули студию — их заменит бывший продюсер Dead Space 5 ч.
Figma собирается выйти на биржу и привлечь $1,5 млрд для конкуренции с Adobe, Canva и другими 5 ч.
Google оштрафовали на $314 млн за тайный сбор данных с неиспользуемых Android-смартфонов 5 ч.
«Хочу быть первым»: Кодзима нацелился разрабатывать игры в космосе и мечтает рискнуть жизнью как Том Круз 6 ч.
Windows 11 почти догнала Windows 10 по популярности — за несколько месяцев до окончания поддержки последней 6 ч.
Продажи Phasmophobia превысили 25 миллионов копий — кооперативный хоррор ещё даже не вышел из раннего доступа 8 ч.
Tesla рассказала, как деградируют аккумуляторы в электромобилях — влияет не только пробег 19 мин.
«Не нравится наблюдать, как медленно уничтожается всё, что я помогала создавать»: ветеран Xbox раскритиковала консольную стратегию Microsoft 27 мин.
Телескоп «Джеймс Уэбб» ударился в археологию и разглядел прошлое Млечного Пути в сотне древних галактик 2 ч.
G.Skill продемонстрировала в деле модуль памяти CAMM2 DDR5-10000 2 ч.
Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с 3 ч.
Пользователи пожаловались на перегрев и аварийные отключения консоли Nintendo Switch 2 3 ч.
Попугай оправдан в деле о срыве пуска первой австралийской ракеты, но попытка старта снова отложена 4 ч.
«Большой красивый закон» Трампа предлагает повышение налоговых льгот на производство полупроводников в США 4 ч.
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores 4 ч.
Сеть, которая думает сама за себя: HPE добавила ИИ-агентов в Aruba Central, но клиенты не спешат передавать им полный контроль 4 ч.