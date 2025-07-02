Приложение «Google Фото» стало удобнее и нагляднее

Google объявила о выпуске обновлённого приложения «Фото». Интерфейс при просмотре фотографий стал «более простым, современным и интуитивно понятным», добавился новый режим подсветки, техническая информация об изображениях теперь выводится для быстрого просмотра, оптимизированы меню действий.

Изменения в приложении «Google Фото» уже доступны в его версии для iPhone, и, по словам разработчика, «скоро» появятся на Android. С обновлением не исчезла ни одна из существовавших ранее функций, но доступ к некоторым из них мог измениться. Наиболее заметным нововведением стал режим подсветки — автоматический подбор фона для фотографий в соответствии с системной темой устройства. В верхней части фотографии выводится информация о ней, в том числе дата, время и место съёмки. Под этими данными размещаются средства для воспроизведения или остановки «живых» фотографий, изменения категории снимка, его сохранения и управления хранилищем.

По нажатии значка с тремя точками в правом верхнем углу теперь выводится меню операций с фотографией, в котором появился пункт «Google Объектив» — раньше он располагался на панели задач при просмотре изображения, а вместо него теперь находится меню «Добавить»: в архив, в альбомы или защищённую папку. Собственное меню, вызываемое кнопкой с тремя точками, появилось у подборок и серий фотографий, — оно показывается у любой выбранной в данный момент миниатюры. Здесь можно изменить верхний снимок, удалить фотографию или выбрать инструмент для массовой обработки фото.