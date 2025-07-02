Тесты более 200 карт памяти SD выявили пропасть между заявленными и реальными характеристиками

Тестирование более 200 моделей карт памяти SD выявило критические расхождения между их заявленными и реальными характеристиками. В лидерах оказались Kingston и SanDisk, в аутсайдерах — подделки с AliExpress. Некоторые карты, вопреки маркировке, хранили в 4–8 раз меньше данных.

Исследование, продолжавшееся около двух лет, проводилось энтузиастом Мэттом Коулом (Matt Cole) на двух компьютерах под управлением Linux Ubuntu. Он использовал несколько кард-ридеров и собственную утилиту, которую разработал для тестирования скорости, надёжности и реального объёма около 200 моделей SD-карт различных брендов. Карты памяти Kingston, SanDisk и PNY объёмом 64 и 128 Гбайт показали лучшие результаты. Они стабильно опережали аналоги по скорости последовательного и случайного чтения и записи, а также показывали высокую устойчивость к износу — до 5000 циклов. Для сравнения: подделки часто выходили из строя уже после 2500 циклов и, как правило, были медленнее.

Одним из ключевых открытий Коула стали подделки, которые заявляли объём 128 Гбайт, но фактически могли сохранять не более 16–32 Гбайт данных. Такие SD-карты, как правило, «обманывают» операционную систему компьютера, сообщая ей завышенный объём памяти. Примечательно, что и среди подлинной продукции встречались случаи заниженной ёмкости. В число наихудших производителей по этому параметру попали SanDian, Xiaomi, Nenovo и Sony.

SD-кары, купленные на Amazon, в среднем показывали существенно более высокие скорости как при последовательной, так и при случайной записи. Даже подлинные карты, купленные через AliExpress, уступали по этим показателям. Коул также разделил устройства на три категории: откровенные подделки, безымянные бренды и подлинная продукция. Некоторые SD-карты безымянных брендов демонстрировали хорошую устойчивость к износу, но уступали по скорости и часто содержали ложные данные о ёмкости. Особенно это важно для профессиональных сценариев, где SD-карта используется как постоянный источник чтения и записи: видеонаблюдение, потоковое видео, дроны.

Несмотря на раздельное тестирование по критериям надёжности и скорости, в итоговом рейтинге доминировали одни и те же модели карт. Это позволило составить сводную десятку лучших SD-карт. SanDisk заняла третье место — вопреки ожиданиям, а Lexar, ранее рекомендованная как надёжное решение для карт высокой ёмкости, выпала из топ-10. Этот результат стал для исследователя неожиданным.

Коул продолжает тестировать предел выносливости карт в долгосрочном цикле. Его цель — установить, сколько циклов требуется для появления первых признаков деградации SD-карты: от незначительных ошибок до полного выхода из строя. По текущим данным, лучшие модели выдерживают более 5000 полных циклов перезаписи без потери работоспособности, тогда как подделки зачастую ломаются в два раза быстрее. Для специалистов, работающих в критичных сферах, таких как промышленная автоматизация или автономные сенсорные системы, эта информация имеет практическую ценность.

Все собранные данные Коул публикует в виде таблицы, которая автоматически обновляется при добавлении новых результатов. Пользователи могут ознакомиться с актуальным рейтингом, а также скачать полные исходные данные на отдельной странице. База служит независимым инструментом оценки качества карт памяти и может существенно снизить риск покупки ненадёжной SD-карты. Коул подчёркивает, что проверка любой SD-карты перед её использованием очень важна.