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iOS 26 сможет автоматически выключать наушники Beats и AirPods, если пользователь уснул

В Apple iOS 26 появится новая функция, которая окажется полезной любителям слушать музыку, аудиокниги или подкасты в наушниках перед сном. С обновлением платформы появится опция «Приостанавливать воспроизведение медиа при засыпании» — когда пользователь перестаёт слушать контент в наушниках, те отключаются.

Источник изображения: beatsbydre.com

Источник изображения: beatsbydre.com

Впервые Apple рассказала об этой функции на мероприятии WWDC 2025, отметив, что она будет работать на наушниках AirPods. Один из авторов ресурса MacRumors обнаружил, что эта функция появится и на моделях Beats. Это действительно удобно: система запоминает, на каком месте аудиокниги или подкаста остановился пользователь, да и аккумулятору не приходится расходовать заряд на наушники, которые впустую работают всю ночь.

При установке iOS 26 эта функция включена по умолчанию, а управлять ей можно в настройках iPhone, если подключить к нему наушники. Сейчас предварительный вариант iOS 26 доступен только разработчикам, но вскоре ожидается выход и публичной бета-версии, а финальная появится лишь в сентябре. Как именно наушники Beats или AirPods будут определять, что человек заснул, в Apple не пояснили.

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Теги: apple, ios, airpods, beats
apple, ios, airpods, beats
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