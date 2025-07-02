Астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе

Европейское космическое агентство сообщило, что объект A11pl3Z имеет межзвездное происхождение. «Астрономы, возможно, только что открыли третий межзвездный объект, проходящий через Солнечную систему!» — рассказали в агентстве.

В настоящее время объект A11pl3Z наблюдают обсерватории по всему миру. Сейчас он находится внутри орбиты Юпитера, а в октябре пройдет максимально близко к Земле — внутри орбиты Марса, уточнили в Ars Technica.

Астрономы также анализируют архивные данные, чтобы понять, появлялся ли A11pl3Z на более ранних обзорах неба. Судя по характеристикам, объект имеет гиперболическую траекторию движения. Это говорит о том, что A11pl3Z пришел извне Солнечной системы.

Центр NASA по изучению околоземных объектов опубликовал предварительные данные об объекте. Он не представляет угрозы для Земли. Кроме того, в момент наибольшего сближения он окажется на противоположной от нас стороне относительно Солнца.

Это уже третий наблюдаемый межзвездный гость в истории: в 2017 году астрономы обнаружили астероид 1I/Оумуамуа предположительно сигарообразной формы, а пару лет спустя — комету 2I/Borisov.