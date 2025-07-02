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Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах

Французский суд признал виновными трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft, которые обвинялись в психологических и сексуальных домогательствах. Всем трём назначили условные сроки и денежные штрафы.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Экс-творческого директора Ubisoft Сержа Аскоэ (Serge Hascoët) обвиняли в содействии созданию токсичной культуры (задавал навязчивые вопросы сексуального характера), злоупотреблении служебным положением, расистских комментариях и поведении.

Аскоэ получил 18 месяцев условного заключения и штраф в размере €45 тыс. С вердиктом бывший руководитель не согласился: «Я никогда не хотел никого притеснять и не думаю, что делал это».

Аскоэ был правой рукой гендиректора Ubisoft Ива Гиймо (источник изображения: Xavier Galiana / AFP / Getty Images)

Аскоэ был правой рукой гендиректора Ubisoft Ива Гиймо (источник изображения: Xavier Galiana / AFP / Getty Images)

Протеже Аскоэ в лице бывшего вице-президента Ubisoft по редакционной и креативной работе Томаса Франсуа (Thomas François) приговорили к трём годам условно и €30 тыс. штрафа за системные психологические и сексуальные домогательства.

По словам Франсуа, в Ubisoft любят подшучивать над коллегами, а сам он не хотел никому навредить. Тем временем суду стало известно о том, что Франсуа:

  • смотрел порнографические материалы в офисе с открытой планировкой;
  • комментировал внешность сотрудниц;
  • регулярно публично унижал подчинённых и издевался над ними;
  • пытался насильно поцеловать молодую сотрудницу, пока её держали другие сотрудники;
  • другую сотрудницу привязал скотчем к стулу, закатил в лифт и нажал на случайную кнопку;
  • ещё одну сотрудницу заставил делать стойку на руках — женщина была в юбке.
Франсуа работал над играми Assassin’s Creed, The Crew, Anno и другими (источник изображения: Xavier Galiana / AFP / Getty Images)

Франсуа работал над играми Assassin’s Creed, The Crew, Anno и другими (источник изображения: Xavier Galiana / AFP / Getty Images)

Наконец, гейм-дизайнера Гийома Патру (Guillaume Patrux), работавшего над The Crew и Grow Home, обвиняли в психологических домогательствах и запугивании сотрудников:

  • угрожал устроить стрельбу в офисе;
  • бил кулаками по стенам и имитировал удары по другим работникам;
  • игрался зажжённой зажигалкой (даже поджёг одному мужчине бороду) и щёлкал кнутом перед лицами коллег.

Несмотря на показания потерпевших, Патру вслед за Франсуа и Аскоэ свою вину на суде не признал. Ему выписали 12 месяцев условного заключения и €10 тыс. штрафа. Это самый мягкий приговор из тройки.

Аскоэ (слева), Франсуа (в центре) и Патру (источник изображения: Nos Dicen Gamers)

Аскоэ (слева), Франсуа (в центре) и Патру (источник изображения: Nos Dicen Gamers)

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Теги: ubisoft, судебные разбирательства
ubisoft, судебные разбирательства
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