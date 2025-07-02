Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах

Французский суд признал виновными трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft, которые обвинялись в психологических и сексуальных домогательствах. Всем трём назначили условные сроки и денежные штрафы.

Экс-творческого директора Ubisoft Сержа Аскоэ (Serge Hascoët) обвиняли в содействии созданию токсичной культуры (задавал навязчивые вопросы сексуального характера), злоупотреблении служебным положением, расистских комментариях и поведении.

Аскоэ получил 18 месяцев условного заключения и штраф в размере €45 тыс. С вердиктом бывший руководитель не согласился: «Я никогда не хотел никого притеснять и не думаю, что делал это».

Протеже Аскоэ в лице бывшего вице-президента Ubisoft по редакционной и креативной работе Томаса Франсуа (Thomas François) приговорили к трём годам условно и €30 тыс. штрафа за системные психологические и сексуальные домогательства.

По словам Франсуа, в Ubisoft любят подшучивать над коллегами, а сам он не хотел никому навредить. Тем временем суду стало известно о том, что Франсуа:

смотрел порнографические материалы в офисе с открытой планировкой;

комментировал внешность сотрудниц;

регулярно публично унижал подчинённых и издевался над ними;

пытался насильно поцеловать молодую сотрудницу, пока её держали другие сотрудники;

другую сотрудницу привязал скотчем к стулу, закатил в лифт и нажал на случайную кнопку;

ещё одну сотрудницу заставил делать стойку на руках — женщина была в юбке.

Наконец, гейм-дизайнера Гийома Патру (Guillaume Patrux), работавшего над The Crew и Grow Home, обвиняли в психологических домогательствах и запугивании сотрудников:

угрожал устроить стрельбу в офисе;

бил кулаками по стенам и имитировал удары по другим работникам;

игрался зажжённой зажигалкой (даже поджёг одному мужчине бороду) и щёлкал кнутом перед лицами коллег.

Несмотря на показания потерпевших, Патру вслед за Франсуа и Аскоэ свою вину на суде не признал. Ему выписали 12 месяцев условного заключения и €10 тыс. штрафа. Это самый мягкий приговор из тройки.