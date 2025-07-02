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Honor освежила тонкий ноутбук MagicBook Art 14 процессорами Intel Core Ultra 200H и улучшенным экраном

Компания Honor выпустила обновлённый ноутбук MagicBook Art 14. Производитель изменил в устройстве три ключевых компонента: аппаратную платформу, экран и память. Вместе с тем устройство сохранило тонкий и элегантный корпус, а также съёмную веб-камеру.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

MagicBook Art 14 версии 2025 года был представлен одновременно с новым складным смартфоном Magic V5 и планшетом MagicPad 3 на мероприятии Honor в Китае. Визуально обновлённый лэптоп не отличается от модели прошлого года. Вес устройства составляет около 1,03 кг, а его толщина в самом тонком месте — 11,3 мм. MagicBook Art 14 2025 сохранил модульную конструкцию веб-камеры, появившуюся у прошлогодней модели.

Обновлённая версия ноутбука предлагает единственный вариант объёма оперативной памяти — 32 Гбайт. Зато пользователю доступен выбор между NVMe-накопителями объёмом 1 или 2 Тбайт. Новинка также получила процессоры серии Arrow Lake: на выбор предлагаются Core Ultra 5 225H и Core Ultra 7 255H. Согласно обзорам, Core Ultra 7 255H обеспечивает на 10 % более высокую вычислительную производительность по сравнению с Core Ultra 7 155H (Meteor Lake), использовавшимся в модели MagicBook Art 14 прошлого года. Архитектура Arrow Lake отличается значительно большей энергоэффективностью. Кроме того, Core Ultra 7 255H оснащён более производительной встроенной графикой Arc Graphics 140T.

В MagicBook Art 14 2025 был также обновлён дисплей. Ноутбук получил 14,6-дюймовый OLED-экран с прежним соотношением сторон 3:2 и разрешением 3120 × 2080 пикселей, но с увеличенной пиковой яркостью — до 1600 кд/м² вместо прежних 700 кд/м².

Стоимость MagicBook Art 14 2025 начинается от 8499 юаней (около $1255) за конфигурацию с Core Ultra 5 225H, 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Варианты с процессором Core Ultra 7 255H и накопителями на 1 или 2 Тбайт оцениваются в 9499 юаней (около $1325) и 9999 юаней (около $1395) соответственно.

Honor не уточнила, планирует ли выпуск MagicBook Art 14 2025 на международных рынках, однако, учитывая опыт предыдущих моделей, такой вариант вполне возможен.

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Теги: honor, ноутбук, core ultra 200h, arrow lake
honor, ноутбук, core ultra 200h, arrow lake
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